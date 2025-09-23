Modernější, prostornější a pohodlnější sanitky. Plzeňští záchranáři obnovují vozový park
Krajští záchranáři Plzeňského kraje mají sedm nových vozidel. Kromě čtyř sanitek i tři osobní vozidla. V roce 2025 získají celkem 25 nových vozidel. Jsou modernější, pohodlnější, nabízí víc prostoru pro lékaře i pacienty a mají i nový navigační systém.
„Předtím jsme jezdili s mercedesy a ty víc houpaly, jelikož byly na listových pérech,“ popisuje záchranář Tomáš Kohout a ukazuje nové stroje Volkswagen Transporter.
„Je tady víc prostoru. Má to krásný vzduchový podvozek, pro komfort pacienta velmi přínosný. V mercedesech to bylo zavřené v kaslíkách, tady všechno viditelně. Takže i když někdo není úplně zorientovaný v té sanitce, tak se podívá a rychle se dokáže zorientovat, co kde je,“ dodává Kohout.
V nových vozidlech se dá navíc pohodlně postavit. Další novinkou je tzv. statusovač zabudovaný přímo v navigaci.
„Když dostane posádka výjezd, zmáčkne status výjezd, pokud přijede na místo určení, zmáčkne na místě, jakmile si naloží pacienta, zajistí, odváží, tak si zmáčkne status transport. Při příjezdu do nemocnice zapne příjezd do nemocnice. Jakmile je pacient předán, zmáčkne volný, tím pádem dispečink ví, že posádka je opět schopná provozu,“ popisuje záchranář Vladislav Babuška.
„Jakmile auto přejede na základnu, zmáčkne si status základna. Po doplnění a uklizení auta se zmáčkne ukončení a dispečink opět ví, že posádka je znovu připravena k výjezdu,“ dodává.
Desítky připravených vozů
Záchranná zdravotnická služba má přibližně 47 výjezdových skupin, to znamená, že téměř 50 vozů je připraveno kdykoliv vyjet nebo jezdí. Dalších 50 aut je podle ředitele Pavla Hrdličky náhradních a nechybí ani takzvané speciály.
Ty vyjíždí na řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. „Ty, co už něco mají odježděno, jdou do zálohy a ty, co jsou nadbytečné, dokonce nabízíme k prodeji,“ dodává.
Sanitní vůz by kvůli bezpečnosti neměl mít najeto víc než 200 tisíc kilometrů. Stáří by pak nemělo překonat hranici pěti let. Během října získají záchranáři ještě tři další vozy XXL, které budou sloužit k přepravě nadměrně rozměrných osob.