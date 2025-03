Moderní armádní technika přitáhne vojáky, očekává ODS. Česku chybí plán modernizace, říká Metnar

Evropská komise navrhuje shromáždit až 800 miliard eur a investovat je do obrany. V České republice vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla o postupném zvyšování výdajů na obranu o 0,2 procent HDP ročně. „Nová technika může být pro kluky jednou z motivací, proč v armádě sloužit,“ věří v pořadu Pro a proti poslanec Jan Hofmann (ODS). „V prvé řadě musíme posilovat naší protivzdušnou obranu,“ namítá exministr obrany Lubomír Metnar (ANO). Pro a proti Praha 20:56 7. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ODS chce větší investice do armády (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Přinese zvýšení výdajů na obranu také zvýšení obranyschopnosti?

Jan Hofmann (ODS): Myslím, že ano, že přinese. Konečně armáda začne modernizovat to, co potřebuje. Technika, kterou budeme pořizovat, bude strategickou výhodou. Nebudeme snadným cílem nějaké mocnosti, ať už jakékoliv, která by měla tendence napadat území států NATO nebo, nedej bože, České republiky.

Lubomír Metnar (ANO): Pokud se nezmění dosavadní přístup k modernizaci naší armády, tak nenastane ani zefektivnění obranyschopnosti.

Pane Metnare, vy dlouhodobě říkáte, že rychlé nákupy bez koncepce jsou jen vyhazováním peněz. Jak dlouho ale můžeme čekat na ucelenou koncepci?

Metnar: Ucelená koncepce je, že se shodne armáda a civilní vedení na tom, co je prioritou, co armáda potřebuje a co se bude nakupovat. Stanoví se tento plán. Tohle je osvědčený, historicky zavedený systém, který fungoval u armády i jiných spojenců.

Jako hlavní příklad uvedu Polsko s jejich ambicí – nesrovnatelnou s námi, s Českou republikou – na vybudování největší evropské armády.

I když také neměli dobré začátky, dlouho soutěžili některé akvizice, ale postupují podle precizně vypracovaných rozvojových plánů, které dodržují. Když se podíváme, kolik za poslední roky pořídili techniky, tak s tím se nemůžeme srovnávat.

Pane Hofmanne, nemáte obavu, že bez plánu, shody, koncepce se utratí miliardy nebo možná desítky miliard a obranyschopnost to nezvýší?

Hofmann: Základní plány samozřejmě existují a jsou dva. Jeden je compatibility target (cíl kompatibility, pozn. red.), co nám zadává NATO, a ten druhý je koncepce výstavby Armády České republiky, která byla aktualizována.

V koncepci je i přesně v časech napsáno, kdy jaká technika by měla být pořízena a kdy by měla být dodána. Ovšem občas to naráží na to, že i dvě procenta HDP, které na to jsou vyčleněny, nemusí stačit.

Narazilo se na to například teď u tanků. V balíku dvou procent už ty peníze na tank, který jsme slíbili, že budeme mít v rámci budování těžké brigády, prostě nejsou. Proto se naše vláda rozhodla, že budeme navyšovat výdaje na obranu i nadále, abychom tuto techniku mohli pořídit.

S tím podle mě souvisí i nábor vojáků, se kterým máme problémy. V momentě, kdy nabíráme vojáky na techniku ze 70. let, tak nemáme pro ty kluky žádnou motivaci, aby se do armády přihlásili. Kdežto nová technika může být jednou z motivací, proč v armádě sloužit.

Shoda vlády a opozice

Dokáže se vláda a opozice shodnout na koncepci obrany? Anebo i tato záležitost, která se týká bytí a nebytí České republiky, bude předmětem stranického boje?

Hofmann: Na koncepci obrany se musí shodnout jak koalice, tak opozice.

A je tomu opravdu tak?

Metnar: Já si myslím, že není.

Hofmann: Já myslím, že je.

Metnar: Vidíte, už se neshodneme.

Pane Metnare, proč to podle vás nejde? Protože to opravdu je kruciální záležitost.

Metnar: Ano, je to kruciální záležitost. Neshodneme se, protože máme zkušenosti z posledních vojenských konfliktů. Nejenom z Ukrajiny, ale i z Blízkého východu. A máme nějaké požadavky z Aliance.

Já říkám, že v prvé řadě musíme posilovat naší protivzdušnou obranu, musíme vybudovat vícevrstvou protivzdušnou obranu, musíme posilovat logistické schopnosti, které na nás klade NATO.

A proč? Podle revidovaných aliančních plánů nemáme nikdy být frontovou zemí, ale máme být hostitelskou zemí. Od toho je projekt Host Nation Support (podpora z hostitelské země, pozn. red.). A to jsou věci, proč my se neshodneme.

Proto říkám, já bych nakupoval jinou techniku a konzultoval to i s odborníky. Nenavyšoval bych nadzvukové letectvo. To je projekt stíhaček F-35, které nakupujeme, nebo střední transportní letoun.

Nemůžeme dobudovat těžkou brigádu, protože se na to schází peníze. Vidíte, že to je ještě o diskuzi. A neshodneme se na tom.

Pane Hoffmane, nezasloužila by si otázka obrany opravdu širokou nadstranickou dohodu.

Hofmann: Ono je to trošku složitější. Mám občas pocit, že se ani v hnutí ANO kolegové v tomto neshodnou. Já si stojím za tím, že stíhačky F-35 jsou hlavním pilířem budování protivzdušné obrany.

Bývalý ministr Metnar – a já ho za to chválím – nakoupil v Izraeli systém protivzdušné obrany SHORAD, který je podle mě jeden z nejlepších vůbec na světě. Ale přesto ho předseda hnutí ANO Andrej Babiš v podstatě za to kárá.

Nabádá nás, abychom kupovali americký systém Patriot, jehož jedna baterie stojí 30 miliard a podle studií armády jich potřebujeme 64. To nezaplatíme se dvěma procenty HDP, ani se třemi, ani s pěti procenty. Ani za deset let.

Koncepce nám musí říkat, jakým způsobem postupovat, co má prioritu. S tím já naprosto souhlasím a myslím si, že v koncepci výstavby armády to je. Zároveň v květnu proběhnou další jednání na půdě NATO o nových cílech, kde budou stanoveny nové compatibility targets.

My neplníme ani ty původní a dostaneme další úkoly, které bude armáda plnit. Zatím nevíme, které přesně to budou. To teprve zjistíme a na to už budeme potřebovat finanční prostředky právě z navýšených rozpočtů.

