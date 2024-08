Moderní pomůcky, finanční příspěvek a dotované dojíždění. V Libavé se snaží přilákat děti do školy

Základní školu ve Městě Libavá bude od nového školního roku navštěvovat vůbec nejméně žáků v její víc než stoleté historii. Bude jich 56. Do první třídy nastoupí osm dětí. Obec, kterou armáda před osmi lety opustila, chce přitom provoz školy udržet za každou cenu a snaží se tak do ni nalákat i děti z okolí. Například i modernizací učeben. Jen do úpravy čtyři z nich investuje 10 milionů korun.

