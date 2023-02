Modlitba na podporu Ukrajiny. Lidé se sešli před velvyslanectvím v Praze, aby zemi vyjádřili podporu

Delší zákaz řízení a vyšší pokuty. Ministr dopravy Kupka popisuje přísnější tresty za jízdu pod vlivem

„Chceme se do budoucna víc zaměřit na to, aby, jak co se týče policejních kontrol, tak co se týče postihů, platilo, že na alkohol za volantem Česko posvítí,“ uvedl pro Radiožurnál Martin Kupka (ODS)