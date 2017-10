Modřiny, deprese, stavy úzkosti. Jak poznat týrané dítě? Většina případů se nikdy neodhalí

Nespavost, plačtivost, nechutenství nebo uzavírání se do sebe. Právě to jsou typické znaky chování, u kterých bychom v případě dětí měli podle doporučení pediatrů zpozornět. Může to být totiž signál, že je někdo týrá nebo jinak zneužívá. Případů týrání zaznamenají dětská krizová centra ročně několik tisíc. Jejich pracovníci navíc odhadují, že to je jen zlomek ze skutečného množství.

