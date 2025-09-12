‚Mohl to být omyl.‘ Podle Donalda Trumpa nemusel být průnik ruských dronů do Polska úmyslný
Průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru mohl být omyl. Ve čtvrtek to podle agentury Reuters prohlásil americký prezident Donald Trump. Polsko, ale také například představitelé Německa, Ukrajiny či Evropské unie naopak předpokládají, že Rusko v noci na středu vyslalo bezpilotní stroje nad polské území záměrně. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do polského vzdušného prostoru nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, natož o útok.
„Mohl to být omyl,“ řekl Trump o incidentu novinářům. Polsko v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru. „Z celé situace nejsem nadšený, ale doufejme, že to skončí,“ dodal.
Trump ve středu o incidentu telefonicky hovořil s polským prezidentem Karolem Nawrockým.
Předtím na své sociální síti zveřejnil bez dalších podrobností stručný příspěvek, který některá média označila za nejednoznačný či nejasný. „Jak to, že Rusko narušuje polský vzdušný prostor drony? A je to tady!“ napsal ve středu Trump.
Za plánovanou akci označili incident polský vicepremiér Krzysztof Gawkowski či ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.
K úmyslnému vyslání dronů se přiklonil i německý ministr obrany Boris Pistorius, který dodal, že žádné dostupné důkazy nesvědčí o náhodě. To, že narušení polského vzdušného prostoru bylo záměrné, naznačila také šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.