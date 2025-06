Mohylu, žárové hroby i keramiku našli archeologové v místě chystaného obchvatu Přeštic

20 tisíc aut projede každý den skrz Přeštice na jižním Plzeňsku. Městu má ulevit obchvat, který letos v březnu začalo stavět Ředitelství silnic a dálnic. Jenže na místě jsou kromě stavbařů i archeologové, kteří už na několika místech našli historicky cenné artefakty.

Archeologové se snaží co nejvíce vycházet vstříc probíhající stavbě a pravidelně se stavbaři komunikují. Poslechněte si víc

„Objevili jsme mohylu, pravěké keramické koncentrace i sídliště a také středověkou, raně novověkou až novověkou cestu. Na katastru Žerovic pak máme ještě lokalitu, kde se nám podařilo odhalit žárové hroby,“ popisuje vedoucí výzkumu Martina Bradová ze společnosti ZIP.

Dle Martiny Bradové se archeologové snaží co nejvíce vycházet vstříc probíhající stavbě a pravidelně se stavbaři komunikují. Na některých místech by měli být hotovi do konce června, jinde do závěru prázdnin. Přesto se stavba komplikuje.

O několik měsíců se například posunulo budování dvou mostů přes železniční trať z Plzně do Klatov. Se Správou železnic přitom stavbaři domluvili výluku, jak uvádí její zástupce Martin Hofírek.

Archeologický průzkum na stavbě obchvatu Přeštic | Foto: Jan Markup | Zdroj: Český rozhlas

„Výluka se projednávala kvůli práci na železničním svršku a spodku, na traťovém a sdělovacím zabezpečovacím zařízení, a především kvůli dvěma mostům přes trať.“

Zatím se ale pracuje jinde. Proběhla demolice objektu, který překážel budování nové silnice, a také budování náspu na nových komunikacích. Dle Martina Hofírka zatím stále platí termín dokončení obchvatu Přeštic v lednu 2027. O případném posunutí se rozhodně během léta.

