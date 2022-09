V Moldavě na Teplicku zvítězilo SPD. Další dvě uskupení plánují výsledek napadnout u soudu

Nejméně dvě volební uskupení v obci Moldava na Teplicku plánují napadnout výsledek letošních komunálních voleb. V nich zvítězilo hnutí SPD, to ale mělo podle současného vedení obce vyhrát díky hlasům 23 lidí, kteří si zapsali v Moldavě trvalé bydliště teprve v září. Podle nezávislé starostky Lenky Novákové tak došlo k ovlivnění voleb. Původní zpráva Moldava 18:07 24. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé v Moldavě na Teplicku proti nově přihlášeným občanům připravili protestní akci. „Vítali“ je chlebem a solí | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Je to všechno úplně v začátku, určitě vyhledáme nějaké právní služby. Stížnost budeme podávat jako volební uskupení, předpokládám, že síly sdružíme i s dalšími uskupeními. Teď vám ale neumím říct, jakým způsobem,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz nezávislá starostka Moldavy Lenka Nováková.

Výsledek totiž plánuje napadnout i další uskupení, koalice Spolu. „Z naší strany půjde jednoznačně žaloba na ovlivnění voleb,“ potvrdila zastupitelka Eva Kardová (za KDU-ČSL).

Důvodem pro napadení výsledků je podle starostky skutečnost, že k volbám nakonec přišlo i 23 mužů, které obec původně ze seznamu voličů vyškrtla. A to kvůli tomu, že v obci údajně trvale nežijí a trvalé bydliště si tam zapsali teprve v září.

„Opravdu těch 23 lidí, kteří byli původně vyškrtnutí ze seznamů, tak k volbám došli,“ doplnila Nováková.

Podle Kardové to jednoznačně vedlo k volebnímu úspěchu SPD v obci. „Faktem je, že když jsme viděli ty výsledky, tak bez nich by získali zuby nehty jeden mandát, možná nic. On (míněn Jaroslav Pok, jeden z kandidátů SPD – pozn. red.) to takhle dělá. Ale ten důvod nám není úplně jasný,“ tvrdí zastupitelka.

Dění šetří policie

Server iROZHLAS.cz oslovil také Jaroslava Poka. Ten výsledek zatím nechtěl komentovat. „Já k tomu neříkám nic, já to ještě nevím,“ odpověděl neurčitě.

Na dotaz, co říká na plánovanou žalobu, reagoval podrážděně. „A jak bych s tím měl asi naložit, když někdo dá žalobu? Mám začít brečet, nebo se smát? Já nevím, co po mě chcete slyšet. Když někdo podá žalobu, co bych s tím tak asi měl dělat?“ odpověděl otázkou.

Neurčitě se vyjádřil i k obvinění z ovlivňování voleb lidmi, kteří v obci přibyli. „A jak volili ti, co narostli? To já nevím. Musíte se ptát toho, kdo tohle píše. Mě to nezajímá. Jeho se musíte ptát, jaký k tomu má důvod, co si o tom myslí. Já si o tom nemyslím nic. Nic komentovat nechci,“ doplnil s tím, že každý je svéprávný. Tvrdil, že do obce nikoho nepřivedl.

Dění v krušnohorské obci aktuálně prověřuje policie. Na Moldavu se totiž nestěhovali lidé před komunálními volbami poprvé. Stejný případ se v obci řešil i v roce 2018, tehdy Krajský soud v Ústí nad Labem opakování voleb nakonec nenařídil. Stejný soud zamítl stížnost i v roce 2005, tehdy se do obce přihlásilo 41 nových obyvatel.

Volební účast se v malé obci pohybuje většinou okolo 80 %. Letos dosáhla stejné hodnoty. V obci bylo 160 oprávněných voličů, hlasovací lístek odevzdalo 128 z nich. Kromě vítězného SPD se třemi mandáty se do zastupitelstva obce dostali ještě dva kandidáti koalice Spolu, a čtyři kandidáti dvou nezávislých uskupení.