Česko vyslalo do Moldavska vojenského přidělence. Spolupráce s Kišiněvem je reakcí na ruskou agresi

Posílení vztahů v oblasti obrany nebo podpora českého bezpečnostního průmyslu, to jsou úkoly pro vojenského diplomata, kterého Česko vyslalo na nově zřízený post „vojenského a leteckého přidělence" v Moldavsku. Serveru iROZHLAS.cz to řekl český velvyslanec v zemi Stanislav Kázecký, informaci potvrdilo také ministerstvo obrany. „Je to reakcí na globální bezpečnostní situaci po ruském vpádu na Ukrajin," doplnil mluvčí resortu. Původní zpráva Praha 15:30 2. září 2023

Nový vojenský a letecký přidělenec, jak se funkce na českém velvyslanectví v Kišiněvě oficiálně nazývá, začne na ambasádě pracovat během září.

„Jeho úkolem bude dále rozvíjet a prohlubovat bilaterální vztahy v oblasti obrany a mimo jiné také podporovat aktivity českého obranného a bezpečnostního průmyslu,“ napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva obrany David Jareš. Jméno diplomata ale odmítl prozradit.

Dodal však, že k otevření nové pozice je „reakcí na globální bezpečnostní situaci po ruském vpádu na Ukrajinu“.

„Moldavsko je jednou ze zemí, kterých se současné dění nejvíce dotýká. Česká republika stejně jako řada jiných zemí prohlubuje vzájemnou spolupráci a podporuje integraci Moldavska do Evropské unie,“ objasnil Jareš.

S tím souhlasí také český velvyslanec v Moldavsku Stanislav Kázecký.

„Aniž bychom kdy uvažovali, že by Moldavsko mohlo vstoupit do nějakého zásadního konfliktu, tak se chceme připojit k dalším evropským zemím, nejsme v tom sami. Není to tak, že by Česká republika byla jediná země, která dává bezpečnostní zajištění v Moldavsku. Ale uvědomujeme si, myslím velmi správně, že by Moldavsko mělo mít možnost žít bezpečně,“ řekl Kázecký tento týden v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Zřízení pozice je výsledkem dohody českého premiéra Petra Fialy (ODS) a moldavské prezidentky Maiy Sanduové. Státníci se na něm shodli na letošním summitu Evropského politického společenství, který se konal 1. června právě v Moldavsku. Třímilionová země má 1200 kilometrů dlouhou hranici s Ukrajinou, bránící se ruské agresi.

Českých vojenských přidělenců jsou na různých ambasádách po světě tři desítky. Ač jde o diplomaty, vysílá je Vojenské zpravodajství, respektive ministerstvo obrany, pod které zpravodajci spadají.