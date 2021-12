Očkování je za 800, léčba koronaviru molnupiravirem bude stát okolo 15 tisíc korun na člověka, řekl Vojtěch

První lék proti těžkému průběhu covidu podávaný v tabletách molnupiravir od firmy Merck, je na cestě do Česka. Během následujících dvou týdnů má dorazit 5760 dávek. Celkem jich má být na 14 tisíc. Na twitter to napsal ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Běžní lékaři jej nebudou moct vydávat. Po předepsání léku si jej pacienti budou muset vyzvednout v určitých nemocnicích. Praha 14:21 9. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Adam Vojtěch | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane ministře, proč nemůžou molnupiravir předepisovat přímo praktičtí lékaři, když se jako první lék proti koronaviru podává v tabletách a lidé jej mohou brát doma?

Tak to není. Naopak, praktici budou ti, kteří lék předepíší. Může ho předepsat jakýkoliv lékař atestovaný v jakékoliv odbornosti. V předepsání toho léku není problém.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Adam Vojtěch o molnupiraviru

Ale pacienti si budou moct lék vyzvednout pouze v nemocnicích a v lékárnách. Proč?

Ano, to je problém. Skutečně, ten lék je nový a v tuto chvíli ani není registrován u Evropské lékové agentury a nemá přiznánu standardní úhradu pro ambulantní použití. To je zkrátka otázka legislativní, se kterou bohužel nejsme schopni cokoli dělat.

Důležité ale je, že každý lékař v České republice, ať je to praktický lékař nebo atestovaný ambulantní specialista, může ten lék předepsat. Je pravda, že pacient si poté musí pro ten lék dojít do jedné ze 112 nemocnic, kde si vyzvedne tabletky, které následně doma užívá pět dní.

Takže ten úhradový systém se nějak rychle změnit nedá?

V tuto chvíli nikoliv, ale samozřejmě je jasné, že až bude ten lék standardně registrován, tak projde standardním procesem pro přiznání úhrady na Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Počítáme s tím, že do budoucna by měl být vydáván jako každý jiný lék v lékárně.

Nemá smysl zatěžovat nemocnice. Molnupiravir má být ve standardním režimu, říká šéf praktiků Šonka Číst článek

Kdy by mohlo na změnu v úhradovém systému dojít?

Spíše se bavíme o jaře v příštím roce, kdy ten lék dostane plnou registraci a následně bude podána žádost o přiznání úhrady na Státní Ústav pro kontrolu léčiv. Nyní je to skutečně v takovém, řekněme, emergentním použití v mimořádné situaci, kdy jsme chtěli, aby byl ten lék co nejdříve dostupný.

Jak bude za současných podmínek léčba molnupiravirem vypadat? Kdo bude mít na lék nárok?

To bude záležet na indikujícím lékaři. Pokud praktik nebo ambulantní specialista sezná, že pacient je vhodný pro tuto léčbu, tedy že to je dospělý člověk a nejedná se o těhotnou ženu. Jinak v zásadě se jedná především o rizikové lidi, kterým hrozí těžší průběh onemocnění, například obézní pacienti, chronicky nemocní a podobně.

Myslím si, že lékaři vědí, kteří pacienti jsou v riziku hospitalizace. Pokud toto sezná, že daný lék má být danému pacientovi, tak mu vystaví poukaz, se kterým si pacient dojde do dané lékárny v nemocnici, kde dostane 40 tablet na pět dní, kdy bere čtyři tablety každých dvanáct hodin.

Jak jste vybírali nemocnice, které u sebe budou molnupiravir mít? Jsou rovnoměrně rozložené po celém Česku?

Jsou to stejné nemocnice, ve kterých se v tuto chvíli aplikují monoklonální protilátky. Ta síť je stejná a ano, rozložená po celé republice.

Chceme být očkovací Hujeři, říká praktická lékařka z Horažďovic, která za den naočkuje i osmdesát dávek Číst článek

Jak se bude molnupiravir po republice distribuovat a kdo za to bude odpovídat?

Distribuce bude probíhat do 112 nemocnic, které jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Na mapu těch nemocnic se může každý podívat.

Jaká je cena jedná takové léčby molnupiravirem? Například ve srovnání s léčbou monoklonálními látkami a s vakcínami proti koronaviru?

Určitě je ta cena vyšší než u vakcín. Stejně tak je tomu i u vakcín a monoklonálních látek. Rád bych zdůraznil, že to není tak, aby si lidé mysleli, že antivirotika nebo monoklonální protilátky jsou náhradou vakcinace.

Vakcinace je prevencí. To znamená, že je máme pro to, aby se lidé nenakazili, potažmo aby se u nich nemoc nerozvinula. Antivirotika i monoklonální protilátky jsou až terapií, na kterou dojde až v momentě, kdy se člověk nakazí a je v riziku.

Ta cena je u nich samozřejmě vyšší. U vakcín se pohybuje, se vším všudy, okolo 800 korun. U monoklonálních protilátek je to 60 000 korun na jednoho pacienta, u antivirotik je to, myslím, 15 000 korun na jednoho pacienta.

Jaké jsou vedlejší účinky molnupiraviru? Ponese za ně stát zodpovědnost?

Ano, skutečně je to tak, že v tomto směru stát přebírá zodpovědnost, jelikož ten lék ještě není standardně registrován.

Nežádoucí účinky nejsou zásadní, ale je třeba připomenout, že lék není určený pro lidi mladší 18 let a těhotné ženy.