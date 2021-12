Pilulky proti covidu nemusí letos přijít, ministerstvo zatím smlouvu na molnupiravir neuzavřelo

Česko zatím neobjednalo molnupiravir, antivirotikum v pilulkách proti covidu-19. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) přitom 22. listopadu tvrdil, že vláda má objednáno 5000 dávek s dodáním v polovině prosince. Jak ale zjistil Radiožurnál, smlouvu s firmou Merck Sharp & Dohme resort stále nepodepsal. Objednávka tak zatím neexistuje. Z vyjádření firmy MSD vyplývá, že dodávka zřejmě nestihne přijít v ministrem avizovaném termínu. Praha 15:25 4. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tablety molnupiraviru, prvního schváleného léku pro lehčí průběh covidu-19 | Foto: Merck & CO Inc | Zdroj: Reuters

„Situace je v tuto chvíli taková, že intenzivně jednáme s MZČR ohledně dohody o dodávkách, každopádně k podpisu jsme ještě nedospěli. Náš interní deadline pro dodávky během prosince 2021 jsme překročili 30. listopadu,“ napsal Radiožurnálu Jakub Zadák z českého zastoupení firmy.

„S naší centrálou jsme v kontaktu a nepřetržitě je informujeme o pokrocích v jednání, každým dnem se teď naše šance, že budeme schopni léčivý přípravek dodat do konce roku, snižuje,“ dodal.

Dávky slíbené české vládě navíc můžou nakonec skončit v zemích, které už smlouvy podepsané mají.

Firma nicméně věří, že dohodu se podaří uzavřít v příštím týdnu. Podobně to vidí i ministerstvo zdravotnictví.

To průtahy v jednáních vysvětluje tím, že nechtělo přistoupit na požadavky firmy.

„O té smlouvě jsme vyjednávali, protože tam byly velké požadavky. Například abychom byli vázáni smlouvou na dlouhou dobu, přitom se očekávají další podobné přípravky. Uspěli jsme ve zkrácení na půl roku,“ vysvětluje náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová.

Nižší účinnost léku

„Když to vypadá, že ta firma má exkluzivní lék a nebude tu následovník, tak si stanoví náročné podmínky: chce, aby se odebralo množství třeba na celý rok. A to není naše vůle. Chceme mít tu smlouvu na půl roku a v množstvích, která by pro nás byla přijatelná,“ pokračuje náměstkyně.

Naráží na to, že podobný lék v tabletách připravuje i firma Pfizer.

To ale nebyl jediný faktor. „Vstoupily do toho nové informace o tom, že molnupiravir má 30procentní účinnost, tedy nižší, než deklarovaly původní studie (ty hovořily o 50procentní účinnosti – pozn.red.). Na to také musíme brát ohled.“

Pilulky od firmy Pfizer, na které se zatím čeká, dokážou podle prvních studií předcházet hospitalizaci z 89 procent.

Vojtěch: Tablet bude dostatek

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) přitom v listopadu oznámil, že do Česka dorazí molnupiravir co nejdříve. „Pokud jde o to antivirotikum, to bude první tableta, která je k dispozici.. a máme ji také objednánu. Jsme v jednání s firmou MSD, v první fázi jsou schopni nám dodat 5000 dávek,“ uvedl tehdy.

Zároveň s upřesněním termínu dodávky nevyloučil dlouhodobé dovážení léku: „Měly by dorazit někdy v polovině prosince, ale předpokládám, že objednávky budeme prodlužovat i do dalších měsíců, protože si myslíme, že je to proti infuzím pohodlnější.“

Neopomenul, že tablet bude dostatek. „Nebudou pro každého vhodné, ale kombinace monoklonálních protilátek, které budou aplikovány, a těchto tabletových antivirotik může být účinná. Takže veškeré léky, které jsou k dispozici a které mohou pomoci našim pacientům, aby se nedostali na JIP, pro české pacienty zajistíme,“ prohlásil Vojtěch.

Nežádoucí vedlejší účinky?

Léčivý přípravek molnupiravir od firmy MSD ještě není registrovaný. Evropská léková agentura (EMA) ho zatím jen doporučila podávat dospělým, kteří po nákaze koronavirem zvládají sami dýchat, ale je u nich riziko těžkého průběhu nemoci.

Pro tuto skupinu lidí lék schválil i nezávislý panel expertů při americkém Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), i když to bylo těsné vítězství poměrem hlasů 13 ku 10.

Kromě zpráv o snížené účinnosti se objevily i obavy z možných nežádoucích vedlejších účinků. Sama společnost MSD uvedla, že nedoporučuje lék podávat těhotným ženám kvůli obavám z dopadů na plod.

Nicméně v rozhodování úřadů nakonec převážilo to, že jde o první pilulku proti covidu-19, která umožňuje pacientům léčit se pohodlně doma, zatímco dosavadní léky je nutné podávat nitrožilně v nemocnici.

Prášky se berou pět dní po dvou tabletách. Lék funguje tak, že do genetického kódu viru zanese chyby, které mu mají zabránit šíření v těle nakaženého. Účinkuje tak podobně jako monoklonální protilátky.