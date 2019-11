Od hákového kříže přes rudý prapor k trikoloře. Letenský Molochov přihlíží dějinám už 80 let

Čtvrt kilometru naměříte, když se vydáte na cestu podél bloku domů známých pod přezdívkou Molochov na ulici Milady Horákové v Praze 7. Jednu stranu Letenské pláně funkcionalistická stavba lemuje už od roku 1939. Celkem blok čítá čtrnáct domů, byť má vchodů jen třináct.

Blok domů sám o sobě kromě své velikosti na první pohled možná pozornost úplně neupoutá. Jeho obrázky přesto důvěrně zná téměř každý: dlouhý jednotvárný kvádr ověšený vlajkami s plochou střechou plnou lidí. Fotografové ho tak zachytili v roce 1989 a stejně tak v roce 2019.

Před sametovou revolucí tomu nebylo o moc jinak. Jen místo československých vlajek vlály hlavně rudé prapory.

Molochov vystupuje jako důležité pozadí historických událostí od zmíněného roku 1939. Židovští architekti jej nestačili dokončit a židovští nájemníci se prakticky nenastěhovali. Čekala na ně emigrace nebo koncentrační tábory. Na byty zase nacističtí pohlaváři.

„Původně to byl všechno židovský majetek. Nacistům se hodil, bydleli tam snad i příslušníci SS,“ říká pro iROZHLAS.cz bývalý obyvatel domu, architekt Jan Mudra. Nacisty v domě nezažil, spolu s rodiči sdílel adresu až s další vlnou nájemníků. Představiteli komunistického režimu, zejména těch z 60. let.

„Bydlelo tam spoustu skvělých lidí, kteří ale doplatili na to, že v roce 1968 stáli příliš vepředu,“ vzpomíná Mudra, jehož otec byl sportovním funkcionářem.

Zrádce Indra

„V našem vchodě, v devadesátce, bydlela třeba předválečná šéfka sociálních demokratů Ludmila Jankovcová, kterou hlídala Státní bezpečnost. V osmaosmdesátce bydlel Čestmír Císař, kterého chtěli studenti na Hrad. Z té doby je i známé heslo Císař na Hrad,“ dodává Mudra a ze vzpomínek loví další jména osobností.

Třeba předsedu Národního shromáždění ČSSR z dob pražského jara Josefa Smrkovského. „Bydlel v šestém patře. Do osmašedesátého, pak už bydlel jinde. Jeho byt byl přes celé patro a výtah mu jezdil přímo do haly. Nikdo se tam ale nedostal, výtah se nahoře otevíral na klíč.“

Blok funkcionalistických domů známý jako Molochov při pohledu z Letenské pláně. | Foto: Kukurin | Zdroj: Wikimedia

Vysoko postavení komunističtí funkcionáři zabírali byty v horních patrech domů, které se, jak naznačil Mudra, rozkládaly po celé jeho ploše, vcelku pravidelně. „Karel Hoffman měl patra dokonce dvě,“ říká pro iROZHLAS.cz o komunistickém ministrovi historik architektury Zdeněk Lukeš.

Hoffman zastával v roce 1968 post ministra spojů a postaral se o to, že Československý rozhlas 21. srpna 1968 neodvysílal Provolání všemu lidu ČSSR, které odsuzovalo invazi vojsk Varšavské smlouvy.

V jednom z domů bydlel také Alois Indra, jeden z autorů takzvaného zvacího dopisu. „Pamatuji si, že v srpnu 1968 byl dům, kde zrádce Indra bydlel, pomalovaný,“ říká Mudra, který se z bloku domů, který je od roku 1964 památkově chráněn, odstěhoval v roce 1975.

Špičky tehdejšího režimu žijící v sousedství si Mudra při vzpomínkách na dětství spojuje ale hlavně s něčím jiným. S automobily Tatra 603. „Vždycky jsme k nim chodili a bylo to jako někde v panoptiku. V odraze jsme měli maličké hlavy a krátké nohy a tlustá břicha.“

Pablo Neruda na balkóně

Architekt Mudra vzpomíná také na vojenské přehlídky. Nikde jinde než z budov tyčících se nad Letenskou pláň lepší výhled nebyl. „S kamarády jsme se koukali ze střechy. Většinou ne na přehlídku, ale předtím v noci na generálku. Vidět techniku v noci bylo mnohem působivější,“ říká.

O přehlídkách a prvomájových průvodech se traduje, že obyvatelé Molochova museli do svých bytů pouštět cizí lidi, kteří získali za nejrůznější zásluhy „vstupenky“ na dobrý výhled. „U nás doma to nikdy nebylo. Žádná taková instrukce nebo požadavek. Chodili k nám přátelé rodičů, ale takto nikdo,“ říká Mudra.

Na jednoho návštěvníka, který se k sousedům – k rodině básníka Lumíra Čivrného – na prvomájový průvod přišel podívat, si ale Mudra pamatuje stále velmi dobře. „Vzpomínám si, že jsem se koukal na balkón k Čivrným a na prvomájový průvod tam mával chilský básník Pablo Neruda.“

Přestože původním majitelům a nájemníkům domy příliš neposloužily, Mudra vzpomíná, že minimálně jedna rodina se na Letnou přece jen vrátila.

Fotohistorie

@Fotohistorie Belcrediho třída dnes ulice Milady Horákové.

Pohled na funkcionalistickou budovu luxusních nájemních bytů na pražské Letné s nádherným výhledem na Pražský hrad a Letenskou pláň. Lidový název Molochov. Blíže k nám je vidět i velmi oblíbená kavárna Letná.

#Praha #HistorialClub 14

„V našem vchodě bydlela rodina Budických. Byli to úplně původní nájemníci, za války je poslali do koncentráku, ale přežili to. Často jsem k nim chodil na návštěvy. Pan Budický byl taková otevřená hlava,“ říká Mudra.

Sjednocené průčelí

Molochov vděčí za svou jedinečnou podobu rozhodnutí československých úřadů. Původně měl každý dům navrhovat jiný tým architektů. Vláda se ale na konci 30. let usnesla, že čtrnáct rozdílných na sebe napojených budov naproti Letenské pláni není nejlepší nápad.

„První návrh sjednoceného průčelí dělali bratři Otto a Karl Kohnovi, pražští židovští architekti. Projekt ale nedokončili a emigrovali. Nakonec se k řešení dostal významný funkcionalista Josef Havlíček,“ říká historik architektury Lukeš.

Další prvky ale dostaly na starost skutečně různé týmy. „Je to kuriózní. Z venku to působí jednotně, ale stačí se podívat na jednotlivé vchody a hned vidíte rozdíly. Domy to ale byly na svou dobu luxusní,“ dodává Lukeš.

„Ve vestibulu byly telefonní boxy, jezdilo se výtahy. Stejně tak dispozice bytů byly velmi přívětivé, ke každému navíc byl balkón s krásným výhledem na panorama Prahy,“ popisuje historik.

Zmíněné balkóny s výhledem na pláň a také na Pražský hrad ale podle Mudry až takovou výhrou nebyly. „Hrozně se prášilo ze silnice. Byly vážně jen na to, aby je člověk umyl a podíval se na průvod. Do týdne byly zase špinavé,“ říká s tím, že například prádlo obyvatelé domu proto vždy sušili na opačné straně domů, směrem k vodárenské věži.

Kde se vzal Molochov

Velké spory panují o to, kde se pro blok domů vzalo vžité označení Molochov. Verzí je hned několik. „Pamětníci mi říkali, že se tomu tak říkalo už na začátku války. Zřejmě to souviselo s tím, jak velká to byla stavba. Zkrátka takový moloch,“ říká k původu zažitého označení Lukeš.

Mudra ale přináší jinou variantu. „To je zásadní věc. Jako dítě jsem to měl spojené s nějakým ruským jménem. Ovšem pozor. Při stavbě použili na potrubí izolaci, kterou žrali moli. Takže to je původně ‚molo chov‘, což je naprosto neuvěřitelné,“ zakončuje vyprávění.