‚Momentální stav je velké zklamání, kasárna jsou zchátralá.‘ Armáda chce skupovat opuštěné areály

Armáda se postupně vrací do kasáren a objektů, které v minulosti opustila. Nedávno oznámila, že chce na záložním letišti v Líních u Plzně vytvořit logistické centrum a základnu aktivních záloh. Projevila zájem také o kasárna v Jihlavě Pístově, které opustila v listopadu 2003. Areál teď vlastní město, které s armádou jedná o případném prodeji. Jihlava 0:10 22. března 2024

Na čtvrtstoletí starých záběrech zaznamenali přísahu nových vojáků na nástupním místě kasáren v Jihlavě Pístově. Dnes zde stojí jen starý autobus nebo dřevěná budka od veřejného kluziště.

Do kasáren v Jihlavě Pístově by se po víc než dvaceti letech znovu mohli vrátit vojáci. O jejich zpětném odkupu teď armáda jedná s městem

„Momentální stav je pro mě velkým zklamáním, protože kasárna jsou zchátralá,“ hodnotí Jozef Břehovský, poslední velitel základny.

Před námi jsou tři třípatrové chátrající domy, kde bylo ubytované mužstvo. „Vlevo je blok kuchyně a jídelna mužstva, za ní je blok jídelny stálého stavu, tedy vojáků z povolání a občanských zaměstnanců,“ dodává Břehovský.

‚Krok správným směrem‘

Poslední velitel základny by návrat armády uvítal: „Myslím si, že by to byl krok správným směrem, potažmo i pro město.“

Souhlasí s ním i primátor Petr Ryška (ODS): „Byli by tady lidé, kteří by město oživili, určitě by něco utratili a třeba by případě mohli i pomoc.“ Původně město uvažovalo o bezúplatném převodu. Po armádě ale chtělo například zaplatit sjezd z obchvatů do Pístova nebo novou kanalizaci. Na to ale vojsko nepřistoupilo.

„Děláme znalecký posudek a potom bude záležet, jak na Armádě ČR, jestli je ochotná částku zaplatit, a samozřejmě na zastupitelstvu, jestli bude ochotna to armádě prodat,“ doplňuje Ryška.

Mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková v e-mailu pro Český rozhlas mimo jiné napsala, že zájem armády souvisí se zhoršenou bezpečnostní situací.

„Kasárna Pístov by mohla být objektem využitelným pro výstavbu jednotek teritoriálních sil v kraji a vzhledem k dané lokaci i pro zabezpečení plnění úkolů Armády ČR v rámci schopností poskytování služeb hostitelské země aliančním jednotkám,“ vysvětluje.

Podle Dvořákové má armáda zájem i o jiné objekty v Česku, které v minulosti opustila. Jedná se například o letiště v Líních nebo v Přerově Bochoři.