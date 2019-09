Byznys s Parlamentem. Agentura poslankyně nabízela školní exkurze do Poslanecké sněmovny i Senátu

Poslankyně Monika Červíčková z ANO vlastní cestovní agenturu, která nabízí školní výlety a exkurze. Studenti se mohli jet podívat třeba i do obou komor Parlamentu. Prohlídky jsou podle Červíčkové zdarma. Školy si nicméně platily balíček, jehož byly součástí. Senát už ji vyzval, ať nabídku na prohlídku horní komory ze svých stránek odstraní. Informoval o tom Deník N. Praha 11:46 23. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Monika Červíčková (ANO) | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

Mezi nejoblíbenější prohlídky Agentury HM poslankyně Moniky Červíčkové patří podle internetových stránek návštěvy Parlamentu, České televize, Českého rozhlasu nebo Národního divadla. Jezdí ale i na Pražský hrad, do Národního divadla či TV Nova, píše Deník N.

Cesta do Peru stála 900 tisíc, je normální mít den volna, uvedl prezident NKÚ Kala Číst článek

Agentura HM podle mluvčí sněmovny Martiny Lustigové skutečně o možnost pořádat exkurze požádala. V loňském roce podle Deníku N provedla prostorami dolní komory celkem šest škol. Letos pouze jednu, a to v srpnu.

„Žádná konkrétní spolupráce s agenturou zahájena nebyla. Kancelář Poslanecké sněmovny vyhověla žádosti o prohlídku, tak jako ve stovkách jiných případů,“ uvedla pro Deník N Lustigová. „Jednoznačně preferujeme přímý kontakt se školami. Agenturám a cestovním kancelářím umožňujeme návštěvy v době, kdy jsou volné termíny,“ dodala.

Prohlídky sněmovny jsou ale podle Červíčkové v činnosti agentury jen okrajovou záležitostí. „Není to pro nás žádná priorita, bereme to spíš jako doplňkovou službu pro naše klienty, kterou ani nepočítáme. Je to navýšení servisu pro klienta, kdy jsme schopní udělat program takzvaně na míru,“ podotkla pro Deník N.

Agentura si podle ní za samotné exkurze do Parlamentu nic neúčtuje. Přiznává ale, že jsou součástí placeného balíčku, který si musí školy zaplatit.

„Tyto exkurze jsou zdarma, my je samozřejmě neinkasujeme. To neděláme. Pokud jim nabídneme službu třeba průvodce Prahou, samozřejmě je inkasujeme. A zase: my to nepořádáme, my si na to najmeme průvodce. V některých případech mají takzvaný balíček a v něm je několik služeb najednou. Přičemž kalkulace samozřejmě neobsahuje cenu za žádnou tuto exkurzi,“ říká pro Deník N Červíčková.

‚Výdělek na ústavní instituci‘

Nabídka exkurzí na stránkách Agentury HM se ale nelíbila v Senátu. „Agentura HM ani jiný subjekt nemá od Kanceláře Senátu žádné oprávnění pořádat exkurze do sídla Senátu,“ uvedla pro Deník N mluvčí Sue Nguyen.

Kdo je Monika Červíčková? Monika Červíčková je členkou ANO od roku 2012. Do poslaneckých lavic se ale dostala až v roce 2018, kdy se poslaneckého mandátu vzdal exministr Robert Pelikán (z ANO). Ředitelka neziskové organizace byla první náhradnicí na pražské kandidátce ANO v říjnových volbách 2017.

A dodala, že agenturu vyzvala, aby možnost exkurzí do horní komory stáhla ze své nabídky.

Podle ní „není možné akceptovat, aby jakýkoli komerční subjekt k vlastní výdělečné činnosti zneužíval otevřenosti ústavní instituce, která umožňuje veřejnosti si bezplatně prohlédnout ve vybraných časech areál sídla Senátu“.

Červíčková to ale označila za absurdní. „Požádali nás o to. Abych pravdu řekla, přijde mi to absurdní,“ uvedla pro Deník N.

Exkurze do médií

Agentura HM také podle internetových stránek nabízí exkurze do České televize. „Návštěvníci z řad jednotlivců i škol si exkurze v České televizi objednávají přímo. Česká televize se zprostředkovatelskými agenturami nespolupracuje,“ upozornila pro Deník N mluvčí veřejnoprávní televize Karolína Blinková.

Sedm problematických cest poslanců: zajeli si do Peru, Tádžikistánu, Severní Koreje i na Donbas Číst článek

A součástí nabídky je i prohlídka Českého rozhlasu. Ani ten už ale s agenturami nespolupracuje. „Nabídku exkurzí máme veřejně dostupnou na našich webových stránkách. Exkurze se domlouvají interně a individuálně se všemi zájemci, kteří o ně žádají,“ řekl pro Deník N mluvčí Jiří Hošna s tím, že jsou zdarma.

Přiznal ale, že v minulosti v rozhlase několik exkurzí s Agenturou HM proběhlo.

„Pokud by ale někdo nabízel samotnou exkurzi v Českém rozhlase za úplatu, není to nic jiného než podvod,“ doplnil Hošna.

„V Rozhlasu byla možná jedna exkurze. Vždy je to v balíčku s jinou službou. I jsme prohlášením dokládali, že si to neúčtujeme,“ uvedla pro Deník N Červíčková.