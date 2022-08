Šimůnková končí jako zástupkyně ombudsmana. Nesouhlasí s jeho názory a profesním přístupem

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se rozhodla ke konci srpna rezignovat na svou funkci. Nesouhlasí s názory a profesním i lidským přístupem veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, nechce ho už dál zastupovat a spolupracovat s ním. Svoji rezignaci oznámila v úterý. Křeček následně řekl, že s další spoluprací počítal a je mu líto, že v rozhodování Šimůnkové převážily emoce. Křeček a Šimůnková měli dlouhodobě rozdílné názory. Praha 15:56 17. 8. 2022 (Aktualizováno: 16:22 17. 8. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Monika Šimůnková | Foto: Amálie Berková | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

„Nechci a nemohu nadále zastupovat ombudsmana Stanislava Křečka ani s ním jakkoli spolupracovat, neboť s jeho názory, lidským i profesním přístupem zásadně nesouhlasím,“ řekla Šimůnková.

Křeček a Šimůnková se střetli v minulosti kvůli výrokům na adresu Romů, kvůli přítomnosti otců u porodu v době epidemie či kvůli právům dětí. Ombudsman už dřív stáhl svou zástupkyni z vládních rad, v nichž za jeho kancelář zasedala. Od července jí pak odebral veškerou její agendu.

Dodatečně to zdůvodnil prodlevami při řešení kauz. Šimůnková to odmítla. „Zvažuji kroky na svoji právní obranu,“ zopakovala v úterý končící zástupkyně. Dodala, že práci vykonávala intenzivně a svědomitě a po odebrání úkolů se jí nemohla už věnovat ve prospěch lidí tak, jak to dělali její předchůdci.

Za zástupkyni se postavila už dřív řada organizací, některé vyzvaly ombudsmana k rezignaci. Křečkovy výroky na adresu menšin a uprchlíků odsoudil před nedávnem i Senát. Věnovala se jim už dřív také Evropská komise, žádala vysvětlení. Situací v úřadu veřejného ochránce práv se v polovině července zabýval sněmovní petiční výbor, nepřiklonil se k žádné ze stran sporu.

Podle Šimůnkové je řada Křečkových výroků „v rozporu s posláním“ ombudsmanovy kanceláře. Ochránce by měl pomáhat bez rozdílu a předsudků, uvedla jeho končící zástupkyně. Je přesvědčena, že se za jejího působení podařilo posílit ochranu práv dětí. Zmínila třeba přítomnost rodičů s potomky v nemocnicích.

Zástupkyně prosazovala také odškodnění protiprávně sterilizovaných, které se vyplácí od letoška. Zaměřovala se i na vzdělávání postižených dětí, zaměstnávání handicapovaných či nezákonnost omezování klientů domovů seniorů v době covidu.

Pro jmenování, odměňování či vzdání se funkce platí podle zákona pro ombudsmana i jeho zástupkyni stejná pravidla. Šimůnková musí svou rezignaci oznámit předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). Písemně jí oficiální oznámení doručí den před koncem srpna.