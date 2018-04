Lidé v domácím vězení se dočkají elektronických náramků, na nepovolený výlet je upozorní mobil

V Česku je v současnosti 123 domácích vězňů, uvedla Probační a mediační služba. Náramky dostane do poloviny roku většina z nich. Zatím je namátkově hlídají probační úředníci. Redaktor Radiožurnálu měl jako jeden z prvních zástupců médií možnost si v Ústí nad Labem vyzkoušet, jak takový náramek funguje. A to doslova na vlastní kůži, přesněji řečeno na noze.

Monitorovací náramek váží 170 gramů, je prachuvzdorný a člověka při pohybu nijak neomezuje, dokonce se s ním dá i koupat. Dobíjet by se pak měl každý večer.

„Nyní jdeme do parku za muzeem, kde je zakázaná zóna, kam nesmíme vstoupit,“ říká Jan Vodvárka, vedoucí severočeských středisek Probační a mediační služby. „Kolegové, co to zkoušeli nosit, říkali, že do týdne si na náramek zvyknete,“ dodává Tomáš Pícha, který pracuje ve stejné organizaci.

Upozornění telefonem

Domácí vězni u sebe musí mít i speciální mobilní telefon. Na ten zavolá pracovník monitorovacího centra ministerstva spravedlnosti, pokud by vězeň šel tam, kam nemá.

„V tu chvíli z náramku putuje informace o tom, že jsme vstoupili někam, kam jsme neměli, do našeho systému,“ vysvětluje Vodvárka. Náramek však sám může vězně upozornit vibrací. „Předpokládáme, že spíše budeme volit tu formu telefonické komunikace, což je samozřejmě výrazně komfortnější,“ dodává.

A když by vězeň nutně potřeboval vyhledat lékaře a porušil tak povolenou zónu pohybu? „O tom by následně rozhodoval soud, ale pokud bude ohrožen život nebo zdraví, tak je bez pochyb na místě, že se necháte odvézt nebo sám odjedete do nemocnice,“ říká pracovník Probační a mediační služby.

Na počítači v monitorovacím středisku je přesně vidět trasa, po které se vězeň pohyboval. Zobrazuje se čas vstupu i opuštění zakázané zóny.