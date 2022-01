Vyhodit, nebo prodat do Asie? Ministerstvo zvažuje, co dělat s monoklonálními látkami za desítky milionů

Nemocnice mají v zásobách ještě asi 11 tisíc balení monoklonálních protilátek za desítky milionů korun. Radiožurnálu to řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková. Pacientům, kteří mají v naprosté většině variantu omikron, už ale nepomáhají. Od pondělí navíc laboratoře nebudou zkoumat, jestli jsou lidi nakažení deltou nebo omikronem. Co s látkami dál? Ve hře je i prodej zemím, kde ještě převažuje delta. Má to ale háček. Doporučujeme Praha 8:01 31. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Monoklonální látky proti omikronu nezabírají. Co s nimi dělat? Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Není to černý Petr, kterého má jen naše nemocnice,“ řekl Českému rozhlasu mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář. V tomto zdravotnickém zařízení skladují monoklonální látky za zhruba šest milionů korun pro celkem 150 pacientů.

Co s přebytečnými monoklonálními látkami? Ministerstvo zvažuje několik alternativ

„To jsou řádově jednotky pacientů denně, řekl bych jeden či dva. Zatímco dříve, když byla varianta delta, tak jsme těch pacientů léčili denně 30, možná 40,“ popsal. A jinde je to podobné. Například ve Fakultní nemocnici Bulovka leží 1600 balení za 30 milionů korun.

Oslovené nemocnice přitom monoklonální protilátky podávají týdně jen v jednotkách nebo s tím už úplně skončily. Jako třeba Krajská nemocnice ve Zlíně.

„V současnosti monoklonální protilátky neaplikujeme, pacienti k tomu nejsou indikováni. Některé z látek expirují už letos v dubnu a v září, jiné příští rok v únoru a červnu, nemocnice se pravděpodobně pokusí o úhradu ze strany zřizovatele,“ říká mluvčí Renáta Večerková.

V podobné situaci je většina nemocnic – třeba i ta v Písku. „Máme zásobu zhruba pro 200 pacientů. To je zhruba 10 milionů korun, když to převedu na peníze. Látky expirují v průběhu roku 2022, tedy v řádech měsíců, takže uvidíme, jestli je stihneme aplikovat. Každá nemocnice asi má nějakou část v zásobách. Uvidí se, zda-li budeme muset přijmout to, že se to odepíše, nebo to bude realizováno možným odkupem,“ řekl její ředitel Jiří Holan.

‚Ministerstvo to neodkoupí‘

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 neexistuje způsob, jak by resort mohl provést odkup látek od krajů. „My toto řešíme s Asociací krajů,“ uvedl.

„Ministerstvo nemůže nic odkupovat, protože na to nemá mechanismus. Buď to odkoupí ty firmy, od kterých jsme to koupili, nebo to odkoupí hmotné rezervy a nabídnou je některým zemím, kde převažuje delta - není to v Evropě, ale jsou třeba v Asii - a tam bychom je mohli odprodat,“ popsal.

I tady jsou možnosti omezené, protože léky nakupovaly nemocnice napřímo, ministerstvo s jejich zásobami nic udělat nemůže.

„To, co už je v nemocničních lékárnách, se nikam jinam dát nemůže. Pak to bude muset být po expiraci zlikvidováno. Můžeme jednat o tom, aby to, co sem ještě dodáno není, případně je v rukou teprve distributora a není to u cílového příjemce - čili nemocniční lékárny, aby to nebylo dodáno, nebo aby to bylo přesměrováno od distributora jinam. Neříkám, že to je jednoduché, ale nedá se nic dělat,“ vysvětlila náměstkyně Martina Koziar Vašáková.

Rušení dohod?

Ministr Válek ale slibuje, že resort problém vyřeší. „V žádném případě nenastane to, že by v některé nemocnici zůstaly za miliony monoklonální protilátky a šlo jim to narub a ony kvůli tomu měly ekonomický problém, řekl.

Jedna z firem Radiožurnálu potvrdila, že po dohodě s ministerstvem zrušila objednávky plánované na rok 2022 a o těch z loňska s resortem jedná. Podle Koziar Vašákové je to ale komplikované.

„Nikdo nemohl předvídat, že varianta omikron nebude pro léčbu monoklonálními protilátkami, takže bohužel to tam nijak v té smlouvě zohledněno nebylo. Je to těžké, určitě se budeme snažit, aby ekonomický dopad byl co nejmenší,“ popsala.

Balení tak zatím zůstanou v nemocnicích. Válek nevylučuje, že se budou hodit, když se objeví nová varianta, na kterou budou zase účinné. Podle náměstkyně Koziar Vašákové je ale taková šance malá.