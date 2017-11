Moravská metropole metro nepostaví. Železnice v Brně jen zajede pod zem, vysvětluje Hollan

Náměstek brněnského primátora pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno) odmítá tvrzení deníku Mladá fronta Dnes, že Brno plánuje výstavbu metra. Brno podle něj chce mít obdobu berlínské městské a příměstské železnice S-Bahn. Stavbu by podle Hollana měl zaplatit stát. „Nebavíme se o uzavřeném systému, na který si chceme vyřvat peníze. Jenom chceme po státu, aby postavil další železnici, a doufáme, že se nám to povede," řekl serveru iROZHLASu Hollan. Praha/Brno 19:45 10. 11. 2017 (Aktualizováno: 20:40 10. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Hollan, náměstek brněnského primátora za hnutí Žít Brno. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V čem by byla brněnská podzemní železnice podobnější berlínskému S-Bahn, než pražskému metru, jak jste napsal na facebooku?

Ten záměr je starý desítky let. Město Brno to má desítky let v územním plánu, desítky let se o tom hovoří, Jihomoravský kraj má od roku 2009 na to podrobnější studii. To, že to teď vytáhla MF Dnes, to je její věc. A zvlášť takovým způsobem, že píše o metru. Přesnější je popis berlínského S-Bahnu, protože by to byla normální konvenční železnice, po které by jezdily normální vlaky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS). Nebyl by to žádný speciální systém jako v Praze, takže pojem metro je zavádějící, město ani Jihomoravský kraj ho neuváděly.

Vlaky brněnské podzemní dráhy by tedy pokračovaly dál do Jihomoravského kraje?

Ano, jezdily by po tom určité linky, trasování je na diskuzi. Nějakou variantu sleduje Jihomoravský kraj, je možné se bavit i o dalších, ale byla by to normální železnice. Městské tunely - city tunnels – se dělají v mnoha zahraničních městech, která například měla dvě halová nádraží, která potřebují propojit. Tak se to dělá pod městem, nebo Berlin Hauptbanhof tief – pro dálkovou dopravu je to vybudováno pod zemí, aby to pod Berlínem někudy dokázali provézt, protože po povrchu už to provézt nejde, když ta města jsou dneska zastavěná. Jako město chceme, aby byla prověřena i varianta vedení diametru přes Ponavu (brněnská čtvrť severně od centra, pozn. red.), nejenom přes kampus Vysokého učení technického (VUT), aby se projednal přínos jednotlivých variant. A co je zásadní, pokud se o tom máme vážně bavit, musí to být jedině investice státu.

Dráha by třeba v půlce své trati šla v podzemí, v půlce by šla třeba normálně po Brně po povrchu. Takže by to byla normální trať, která by měla několik zastávek v podzemí. Tak, jak dnes jezdí vlaky od Tišnova, tak by nepokračovaly přes Maloměřice, ale buď z Řečkovic nebo z Králova pole by pokračovaly skrz město, pod městem a za současným heršpickým nádražím by zase vyrazily na povrch a pokračovaly dál na Chrlice. Trať by neměla konečnou, na obou koncích by byla napojena na stávající trať, jednalo by se akorát o další železniční trať, kterou by Česká republika měla.

Musí to být investice státu, nikdo na úrovni města ani Jihomoravského kraje neuvažuje, že tady bude budovat projekt za 21 miliard. V médiích se to takto často objevuje a potom to dostává velmi bizarní nádech. Chceme, aby to stát zařadil do systému celostátních drah, aby to bylo financovatelné ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Pak jedině má smysl se o tom bavit. Dnes to tam zařazené není a my s krajem se snažíme, aby to tam zařazeno bylo. Až to tam dostane nějakou položku, tak se můžeme bavit o nějakém časovém harmonogramu, dnes žádný neexistuje.

Není to jen slovíčkaření? Většina lidí si asi pod pojmem metro vybaví vlak, který jede pod zemí. Na stavbu nové linky D pražského metra podle dosavadních předpokladů přeci také přispěje stát.

Ale to jen u nás, protože metro je jen v Praze. Když člověk vyjede do světa, tak mnoho měst má železnici pod zemí, protože na povrchu už se nikam nevejde. Není to slovíčkaření v tom, že pokud se jedná o železniční dráhu, tak to automaticky dělá Správa železniční dopravní cesty (SŽDC a financuje to přes SFDI, pozn. red.). Praha si to vyřvala, že se to má zaplatit, což je dobře, já s tím nemám žádný problém, i pro Prahu je to extrémně finančně náročné a je dobře, že se do toho stát zapojuje. Tady se opravdu nebavíme o uzavřeném systému, na který si chceme vyřvat peníze, ale o klasické železnici a jenom chceme po státu, aby postavil další železnici, a doufáme, že se nám to povede.

Čili se názvu metro bráníte hlavně proto, že železnici z větší části financuje stát?

Nejen. Bráníme se tomu i proto, že to nebude žádný subsystém. Prostě ty vlaky, které dnes jezdí jako regionální po povrchu, by jezdily pod městem. Byly by to pořád stejné vlaky. Nebudou speciální soupravy tak, jak když člověk přijede do Prahy a je tam metro, které vypadá jinak. Byl by to normální vlak, který staví pod zemí a jede pod městem. Měl by i stejné koleje.

Podobně berlínský S-Bahn je systém vlaků, který jezdí po Berlíně, ale po stejných kolejích můžou jezdit dálkové vlakové spoje. Vlaky S-Bahn jsou napájeny z vrchu a provozuje to, pokud se nepletu, Deutsche Bahn, zatímco metro provozuje město Berlín.