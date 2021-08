Nejde zbourat ani opravit. V Moravské Třebové nevědí, co se starým mlýnem

Město Moravská Třebová usilovalo o koupi starého mlýna, který je v městské památkové rezervaci a postupně chátral. Do svého majetku ho získalo před dvěma lety v dražbě. Teď ale musí řešit problém, co s ním dál. Zbourat ho nemůže, na rekonstrukci nemá peníze a chybí i plán na jeho využití. Pardubice 11:22 15. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starý mlýn v Moravské Třebové svým stavem kontrastuje s upravenými zámeckými zahradami | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Zchátralý mlýn koupilo město v dražbě za 405 tisíc korun a začaly padat návrhy, co se skoro 300 let starou stavbou udělat. Zatím se tam ale nic neděje.

Moravská Třebová získala starý mlýn před dvěma lety v dražbě. Teď ale řeší problém, co s ním dál. Zbourat ho nemůže a na rekonstrukci nemá peníze

Místní lidé, jako například paní Jitka, poukazují na zbytečně vyhozené peníze. „Připadá mi to jako mrhání městskými penězi, které potřebujeme dávat do jiných věcí.“ Současný stav podle ní nahání hrůzu. „Člověk se bojí, jestli někde něco nespadne, ty peníze, co se do toho vložily a ještě budou vkládat, to jsou snad promrhané peníze.“

Mlýn bez budoucnosti

„V současné době je budova bývalého mlýna obehnaná páskou, zabezpečena tak, aby do ní nemohly vnikat další osoby, a v podstatě se nacházíme v takové fázi konzervace nemovitosti tak, aby nedocházelo k její další degradaci,“ vysvětlila místostarostka Daniela Maixnerová (Srdcem Třebováci).

Radnice zatím nemůže požádat ani o státní dotaci na opravu budovy. Neví totiž, co s ní dál, projekt na rekonstrukci nemá. „Pokud se s nemovitostí bude něco dělat, budou na to nutné dotační prostředky. Chráněná památka to není, nicméně se nachází v městské památkové rezervaci, která je chráněná, a není možné tuto nemovitost zbourat bez náhrady,“ říká Maixnerová.

V budově starého mlýna se v minulosti nemlelo jen obilí. Podle mluvčího radnice Václava Dokoupila v 15. století sloužila k obraně města. „Dnešní podoba pochází ze 17. století z přestavby za majitelů panství Lichtenštejnů. Mlýn sloužil k hospodářským účelům až do roku 1945.“

Podle místostarostky o budoucím využití budovy v městské památkové rezervaci rozhodnou sami obyvatelé Třebové. Objevují se různé návrhy. „Přestěhování knihovny do mlýna, vybudování domu pro seniory, těch nápadů je spousta, ale který bude realizovatelný a co je nejdůležitější, v budoucnu ufinancovatelný ze strany města.“

Kdy bude o buducnosti starého mlýna rozhodnuto, zatím nikdo neví.