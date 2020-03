Pravidla pro rychlotesty se změnila. ‚Čekáme nižší chybovost,’ říká lékařka, která na problém upozornila

Výroky k rychlotestům

„Když jsme diskutovali o dovezení rychlotestů do České republiky, tak od začátku zaznívalo, že se musí používat způsobem, ke kterému byly určeny. Pokud ho někdo nasadil na prvotní screening pacientů, tedy třídění, jestli někdo má nebo nemá virus z počátku nemoci, tak je logické, že to fungovat nemohlo.”

- ministr vnitra Jan Hamáček po pondělním jednání vlády

„Ten test je orientační, nikdo neříkal, že je to diagnostický test, proto se v případě pozitivity dělá PCR test. 80procentní chybovost ale není pravda, ale to, že je tam minimálně 20 až 30 procent chybovost, to se vědělo, takhle to fungovalo i v Číně. Jiné rychlé testy, ale nejsou.”

- předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula v pondělí pro Novinky.cz