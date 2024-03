Moravskoslezský hejtman jde před soud, čelí obvinění z uplácení lékařů. Hnutí ANO čeká na rozsudek

Obvodní soud pro Prahu 2 projedná ve čtvrtek případ moravskoslezského hejtmana Jana Krkošky (ANO), který měl při práci pro farmaceutickou firmu uplácet lékaře, aby předepisovali pacientům jen vybrané léky. Podle výrokové části obžaloby Krkoška na policii vypověděl, že tehdy nevěděl, že by dělal něco nezákonného. „Zpětně, když si dnes čte spisy a vidí, k čemu docházelo, tak mu moc do zpěvu není,“ parafrázuje dokument jeho výpověď. Doporučujeme Praha 0:10 21. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška (ANO) jde před soud | Foto: Adolf Horsinka | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška (ANO) se měl podle výrokové části obžaloby, kterou mají server iROZHLAS.cz a Radiožurnál k dispozici a zveřejňuje ji na konci textu, podílet na uplácení lékařů, aby předepisovali pacientům léky vybraných farmaceutických firem, které zastupoval. Policie ho viní z účasti na organizované zločinecké skupině, jak informoval ve středu Deník.cz.

„Jeho (Jana Krkošky – pozn. red.) hlavním úkolem bylo starat se o reprezentanty. Hodnotil, kolik mají lékařů, kolik lékáren, zda mají všechny patřičné materiály u sebe pro propagaci společnosti, staral se také o fasování vzorků, účastnil se pravidelně porad s vedením,“ popisuje Krkoškovu roli ve firmě policejní dokument, ze kterého obžaloba vychází.

Krkoška působil na pozici takzvaného „district manažera“ ve farmaceutické firmě Interchemia Praha a řídil podle obžaloby vždy najednou pět až osm reprezentantů, kteří komunikovali přímo s lékaři. S pomocí „marketingových nástrojů“ měli lékařům podle hejtmanovy výpovědi nabízet různé možnosti spolupráce – nejčastěji v oblasti předepisování konkrétních léků.

K tomu sloužily tři typy formulářů – růžový, červený a zelený. Od míry dohodnuté spolupráce a vztahu lékaře k reprezentantovi se pak odvíjela i odměna, často ve finanční podobě přímo na účet lékaře, který byl zanesený ve zmíněných formulářích.

‚Aby děti měly co jíst‘

Lékaři pak byli za spolupráci odměňováni třeba i zájezdy na hory, kdy jim část nákladů hradila právě konkrétní farmaceutická firma.

„K dotazu, za co mohli jet lékaři na hory, uvedl, že za nadstandardní vztah s reprezentantem. Za to, že lékař bude myslet na produkty distribuované společností. Dalšími nástroji byly ještě jachty, obviněný ani na jedné nebyl,“ píše se v obžalobě s tím, že každý reprezentant se dozvěděl o užívání marketingových nástrojů na poradě vedení. „On (Krkoška – pozn. red.) sám se účastnil jen některých, protože byl z Moravy a bylo to daleko,“ parafrázuje obžaloba Krkoškovu výpověď.

Podle obžaloby byl ostravský hejtman Jan Krkoška z hnutí ANO součástí zločinecké organizované skupiny, která korumpovala lékaře. Za úplatky měli předepisovat léky vybraných firem. Hejtman se nechce vyjadřovat. Obžalobu sepsala pražská st.zastupkyně v dubnu 2021.@iROZHLAScz pic.twitter.com/XFCq5JY2x5 — Andrea Canova (@AndreaOstrava) March 19, 2024

Podle obžaloby Krkoška uvedl, že si neuvědomoval, že vstupuje do firmy, která se dopouští čehokoliv nezákonného. „Je otcem dvou dětí a jeho primárním cílem bylo vzdělávat se, jednak prestiž a jednak vydělat nějakou odměnu, aby děti měly co jíst,“ uvedl podle dokumentu obžalovaný hejtman.

„Zpětně, když si dnes čte spisy a vidí, k čemu docházelo, tak mu moc do zpěvu není,“ parafrázuje dokument Krkoškovu poznámku k obviněním.

Z toho, že Krkoška ve skutečnosti o pravém důvodu „odměňování lékařů“ věděl, ho ale podle obžaloby usvědčují nejen výpovědi jeho spolupracovníků, ale i obsah interní e-mailové komunikace. „Věděl, že se této protiprávní činnosti vědomě účastnil v pozici takzvaného district managera,“ píše v dokumentu žalobkyně Tereza Malátková, která uvádí, že sám hejtman měl předat lékařům úplatky v celkové výši 790 600 korun.

Korupce?

Krkoška v letech 2009 až 2012 podle obžaloby působil ve společnosti Interchemia Praha, odkud podle kriminalistů úplatky směřovaly k vybraným lékařům.

Podle původního vyjádření policie z roku 2021 bylo ve věci stíháno 200 osob, z toho 151 lékařů. „U 128 lékařů došlo k podmíněnému zastavení trestního stíhání, neboť se obvinění k trestné činnosti plně doznali, svého jednání litovali, nebyli v minulosti odsouzeni a poukázali na pomoc obětem trestných činů 1,5násobku částky, za kterou byli stíháni (celkem cca 20 milionů korun),“ informoval tehdy mluvčí protimafiánské centrály (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Soudy už u některých zbylých lékařů rozhodly o podmíněných a peněžitých trestech. O Krkoškovi by měl obvodní soud rozhodnout ve čtvrtek. Žalobkyně mu navrhuje trest 2,5 roku vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu tři a čtvrt roku.

Hnutí ANO zatím žádné předčasné závěry vydávat nechtělo. Počká, jak dopadne čtvrteční soud. „Počkáme a na základě toho rozhodneme s tím, že platí, platilo a bude platit v hnutí ANO – padni komu padni,“ řekl Radiožurnálu místopředseda hnutí Karel Havlíček.

Moravskoslezská koalice přesto už svolala na pátek jednání, na kterém chce výsledky soudu a celou kauzu probrat. „Budeme mít koaliční jednání týkající se výsledků soudního řízení. Pro mě to bylo překvapení. S panem hejtmanem se známe osm let a já jsem vůbec netušil, že v podobné firmě pracoval. Nejsme v hnutí ANO, abychom si všechny lustrovali a dělali si složky,“ doplnil pro Radiožurnál šéf moravskoslezských lidovců Lukáš Curylo.

Podle prvního náměstka moravskoslezského hejtmana Jakuba Unucky (ODS) se teprve po soudním rozhodnutí a vysvětlení celé kauzy hejtmanem Krkoškou rozhodne, co dál.

Jan Krkoška je zastupitelem Moravskoslezského kraje od roku 2016, v prvním volebním období byl náměstkem pro regionální a turistický rozvoj. Stejnou funkci zastával i ve druhém volebním období až do června 2023, kdy ve funkci nahradil bývalého hejtmana Ivo Vondráka (Nez.), který byl z ANO vyloučen.

Přečtěte si celé znění výrokové části obžaloby. Jan Krkoška je anonymizován pod písmeny „Y“.