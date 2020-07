‚Z Karviné udělali ghetto.‘ Hoteliér kvůli koronaviru neubytoval rodinu z Moravskoslezského kraje

Na sociálních sítích, a nejen tam, přibývá svědectví o potížích, které mají při zařizování dovolené obyvatelé z oblastí s výskytem nákazy koronavirem. Například pana Roberta Juraszka z Karviné. Plánoval dovolenou na Šumavě a vše dopředu zaplatil. Jak sám popsal, majitel penzionu mu pak ale zavolal a nechtěl ho ubytovat kvůli koronaviru. Tím ale celý případ neskončil, protože peníze za uhrazený pobyt zpátky na účet stále nepřicházely. Reportáž Karviná 8:47 27. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V šumavském hotelu odmítli ubytovat rodinu z Karvinska. Problém byl i vrácením peněz | Foto: Petr Lundák | Zdroj: Profimedia/MAFRA

„V tu chvíli jsem řekl jen: Na shledanou. Byl jsem úplně opařený, byl to šok,“ popsal Robert Juraszek první reakci na to, že ho na Šumavě nechtějí. Jenže ani v den původně plánovaného odjezdu neměl stále zpátky 11 tisíc korun, které nutně potřeboval na zajištění náhradní dovolené.

Nedostal podle svých slov žádný písemný doklad, žádné potvrzení o odeslání peněz a bál se, že kdyby zůstal doma, mohlo by to nakonec vypadat, že tím vlastně nedodržel rezervaci a o 11 tisíc by tak mohl přijít.

„Kdybychom tam nedojeli, mohl by to obrátit proti nám a peníze by nám propadly. Stále nám tvrdil, že peníze jsou odeslané, ale potvrzení nám vystavit nechtěl,“ vysvětlil Juraszek.

Hádka kvůli penězům

Proto na Šumavu odjel a očekával konflikt. K tomu opravdu došlo. Muži se spolu pohádali kvůli vrácení peněz a majitel hotelu začal panu Jurazskovi vyčítat, že „sem mohl dotáhnout koronavirus“. „Vůbec nevím, co tady děláte. U vás jsou všichni nakažení…,“ řekl rodině společně s pozdravem.

Robert Juraszek zároveň odmítl, jak sám říká, podepsat papír, že kdyby se v penzionu objevila nákaza, uhradí ze svého veškeré náklady a s tím spojené ztráty podnikatele. Hned ten den našel bydlení jinde. „Plány se změnily a dovolenou jsme si užili v jiné lokalitě, kde nás s otevřenou náručí přijali,“ řekl.

Peníze nakonec na jeho účet dorazily o pár dnů později. Známe název penzionu i jméno majitele. Vyjádření na záznam odmítl. Mimo mikrofon řekl, že nevidí na svém postupu nic špatného, peníze odeslal a že on pobyt nezrušil. Pan Juraszek to vnímá jako důkaz, že místo trvalého pobytu je teď kvůli strachu z nákazy něco jako vypálený cejch.

‚Z Karviné udělali ghetto‘

„Vyzývají, ať lidé radši necestují za hranice a jezdí po republice. A co udělali z Karviné? A nikdo nemá snahu napravit její jméno. Z Karviné udělali ghetto, nejjednodušší by bylo to oplotit a nikoho nepouštět ven,“ řekl v nadsázce pan Juraszek.

Jihočeští krajští hygienici potvrdili, že i po této zkušenosti rozešlou hoteliérům a majitelům penzionů doporučení, jak se podobným nepříjemným situacím vyhnout. Budou informovat, jak například co nejlépe zajistit bezpečnost hostů a personálu a snížit možná rizika. A zabránit tak hádkám mezi hosty a hoteliéry.