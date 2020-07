Majitel zoo vzkázal lidem z Ostravska, ať k němu teď nejezdí. ‚Volali, že mi rozbijí hubu,‘ popisuje výhrůžky

Majitel zoo v Praze-Jesenici Norbert Souček napsal v sobotu na facebook vzkaz, že od půlnoci uzavírá brány svého parku pro návštěvníky z Moravskoslezského kraje. „Zvládněte vaši situaci, jsme s vámi,“ končila zpráva, která ale pobouřila velké množství lidí nejen z Ostravska.

Ačkoli svůj pohled na věc přehodnotil, nařízení následně zrušil a veřejně se omluvil, potýká se s množstvím verbálních útoků na sociálních sítích i po telefonu.

Bojí se o další chod jeho zařízení, které slouží i jako záchranná stanice pro více než sto exotických ptáků. „Napsali nám, ať vychcípají," řekl pro iROZHLAS.cz. Zvažuje, že se kvůli výhrůžkám obrátí na policii. Ukázka jednoho z komentářů, které se objevily pod příspěvkem Zoo Park Centrum na facebooku. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

V pátek vyhlásili moravskoslezští hygienici mimořádná opatření kvůli několika lokálním ohniskům koronaviru. Na to reagoval i majitel jesenické záchranné stanice s papoušky Norbert Souček. Napsal na facebook, že kvůli nastalé situaci je pro návštěvníky z tohoto kraje prozatím vstup do parku nedaleko Prahy uzavřen.

Vzkaz, který umístil majitel Zoo Park Centrum na sociální síť facebook a následně ho smazal. | Zdroj: Reprofoto ZOO PARK CENTRUM

Pod příspěvkem se během několika hodin začaly hromadit nenávistné komentáře. „Tak snad vám to tam za tohle vychcípá,“ píše se v jednom z nich. Několik lidí mu kvůli statusu i volalo, podle Součka v podnapilém stavu. „Volali mi, že mi rozbijí hubu. To je vyhrožování,“ popsal pro server iROZHLAS.cz.

„Ta výzva měla být rozumná, ale udělali z toho diskriminaci Moravskoslezského kraje. Přitom spousta lidí odtamtud mi psala, že to respektují a podpoří nás,“ dodal. Část lidí ale podle něj na záchrannou stanici zanevřela a zrušila prohlídky.

‚Chráním zvířata‘

Souček tak nakonec status smazal, nemohl se na komentáře dívat. Místo něj napsal na sociální sítě omluvu a natočil video, ve kterém své rozhodnutí vysvětluje.

„Omluvil jsem se za to, že to mohlo vyznít jako diskriminace Moravskoslezského kraje. Tedy za formulaci, která byla trochu nevhodná. Neomlouvám se ale za to, že chci chránit zařízení a zvířata,“ přiblížil. „Jsou na mě závislá a když půjdu do nemocnice, tak se o ně nebude mít kdo postarat,“ dodal.

Od té doby většina nadávek ustala a lidé naopak pod příspěvkem vyjadřují pochopení.

Po vlně nenávisti, která se na něj snesla, se ale Souček o mnohdy hendikepované opeřence bojí. „Doufám, že se nic nestane, ale nedokážu lidi odhadnout. Ještě budu mít sezení s kolegy. My jsme tady non-stop, takže nějaká ochrana tady existuje. Ale nejspíš uvědomím místní policii a požádám je o častější hlídky v našem okolí,“ řekl.

Dezinfekce obličeje a rukou

Záchranná stanice se po nouzovém stavu otevřela v červnu a i dřív do ní mohli lidé přijet na návštěvu jen po předchozí domluvě. Teď se jich majitel ale chce doptávat také na to, odkud jsou, nebo jestli byli v zahraničí.

„Až přijedou, dojde ke kompletní dezinfekci chodidel, rukou a obličeje,“ přiblížil nová opatření v zoo Souček. O rouškách neuvažuje, nikdo by se podle něj nechtěl fotit se zvířaty se zahaleným obličejem. Bez obav mu mohou zavolat i lidé z Moravskoslezského kraje, uvedl.