ONLINE: Roušky v MHD i omezený provoz restaurací. Opatření z Karvinska budou platit v celém kraji

Že je Babiš osobou obmyšlenou, víme dlouho. Svěřenské fondy ale neovlivňuje, tvrdí Vondráček

„Že je Andrej Babiš jediným zakladatelem svěřenských fondů, to víme. Že je osobou obmyšlenou, to víme a vyplývá to z veřejně přístupných majetkových přiznání,“ říká předseda Poslanecké sněmovny.