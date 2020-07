Osobně jsem protestoval taky, hodnotí primátor Ostravy Macura opatření v Moravskoslezském kraji

Opatření proti koronaviru se zpřísňují po celé republice, Ostravsko a celý Moravskoslezský kraj teď lehce uvolňuje, ale stále tam lidé musejí za určitých okolností povinně nosit roušky. Ostravský primátor a člen předsednictva ANO Tomáš Macura v Interview Plus přiznává, že si netroufá komentovat celostátní opatření, protože ta, která platí na severu, jsou stále přísnější. Praha 18:09 25. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Macura | Foto Alexandr Satinský / MAFRA | Fotobanka Profimedia | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Víc sleduji situaci u nás v Moravskoslezském kraji, kde jsou přes rozvolnění opatření stále přísnější než ta celoplošná. Netroufám si je proto moc komentovat, nemaje v ruce data a rozvrstvení za celou republiku,“ říká primátor Macura o změnách, které oznámil ve čtvrtek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Macura dodává, že přehled o celostátních opatřeních nemá nikoliv proto, že by ho to nezajímalo, ale zabývá se hlavně děním na Ostravsku.

„U nás teď přibývají nově nemocní v řádu jednotek denně. Maximum byl nárůst desíti nakažených denně v uplynulém týdnu, v průměru je to v Ostravě kolem šesti sedmi lidí, za celý kraj pak 50 až 70 lidí denně. Není to optimální, není to dobré, ale na druhé straně je stav je už stabilizovaný, naopak registrujeme dílčí zlepšení,“ vypočítává.

To nebylo proti vládě

V pondělí se v centru Ostravy konala demonstrace asi dvou tisíc lidí nespokojených s plošnými opatřeními, která jen o pár dní dřív zavedla krajská hygienická stanice. Lidem se nelíbila povinnost nosit roušky ve veřejné dopravě nebo ve vnitřních veřejných prostorách, omezení akcí na sto lidí a omezení provozu restaurací. Kromě jiného požadovali demisi ministra zdravotnictví Vojtěcha.

„Demonstrace nebyly proti vládním opatřením, ale proti opatřením krajské hygienické stanice, která je nepřenositelně kompetentní k tomu, aby rozhodovala o regionálních opatřeních,“ hodnotí ostravský primátor.

K námitce, že lidé na náměstí často zmiňovali chaos na straně vlády, dodává: „Opatření, vůči kterým se zvedla vlna protestu, a já osobně jsem proti nim protestoval taky, byla proti opatřením hygieniků, která byly vyhlášeny minulý pátek s okamžitou, vteřinovou platností. To byl ten problém.“

Pro pořadatele akcí, které se v ten den měly rozběhnout, jako Nefestival Colours of Ostrava, to podle Macury totiž znamenalo, „že si mají sbalit fidlátka a zavřít krám. To je nepřijatelné.“

Ministr Vojtěch později přiznal, že byl o plánovaných hygienických opatřeních dopředu informován. „Jistě věděl, že se něco připravuje. Problém je v tom vyhlášení z minuty na minutu, což následně sám ministr zkritizoval. A nejen on,“ dodává Macura.

Následně se začalo spekulovat o odstoupení ředitelky krajské hygienické stanice Pavly Svrčinové. Ta po pondělním jednání bezpečnostní rady kraje přiznala, že udělala chybu a slíbila, že příště bude vše konzultovat a oznamovat v dostatečném předstihu.

„My jsme si to vyříkali. Ve čtvrtek jsme měli znovu bezpečnostní radu, kde jsme se potkali a jasně si řekli, že pakliže by někdy mělo dojít ke zpřísnění, že je to třeba vykomunikovat dopředu. Hlavně zohlednit sociálně ekonomický aspekt. Primárně by se to veřejnost měla dozvědět nejlépe s několikadenním předstihem,“ zdůrazňuje.

Chytrá karanténa?

Primátor Ostravy Tomáš Macura přiznává, že vkládal naději do chytré karantény a očekával, že by mohla nahradit plošná opatření. „To se prozatím neděje. Nemůžu říct, že by nefungovala vůbec, funguje, ale je otázka, z kolika procent, do jaké míry a jestli očekávání s ní spojená byla, nebo nebyla realistická.“

Sám ale „doufal, že zafunguje a že přinese nějaká sofistikovanější řešení. Za mne je důležité, aby je přinesla alespoň do podzimu, kdy se dá čekat nárůst respiračních onemocnění.“

