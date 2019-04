Zachránili jsme Opavu od ekologické katastrofy, říká realitní makléř. Pomohl policii rozbít gang z Polska

Moravskoslezští policisté v pátek oznámili, že zadrželi jednatřicetiletého muže z Opavska, který podle nich pomáhal Polákům vybírat místa k nelegálnímu uskladnění nebezpečného odpadu v regionu. Ten se podařilo navézt do hal ve Starém Městě u Frýdku-Místku a v Bohumíně na Karvinsku. Potvrdí-li se jeho vina, hrozí muži až pětileté vězení. Je ve vazbě. Radiožurnál získal exkluzivní výpověď muže, který na podezřelé chování Poláků upozornil policii. Ostrava 17:05 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skupina měla podle policie v plánu i další dovozy nebezpečného odpadu. | Zdroj: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Dva nelegální sklady nebezpečného odpadu byly v lednu nalezeny na Frýdecko-Místecku a na Karvinsku. Do hal ve Starém Městě a Bohumíně byly navezeny směsi odpadních hořlavých látek, přes 700 000 litrů chemikálií, sdělil novinářům náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita.

Případem, který je rozsahem v Moravskoslezském kraji ojedinělý, se zabýval speciální policejní tým, který spolupracoval i s polskými kolegy. V Polsku bylo v minulých dnech podle Wity zadrženo 15 lidí, kteří se na nelegálním vývozu odpadu měli podílet.

Zadržený Čech byl obviněn z nedovoleného nakládání s odpady, a to jako člen organizované skupiny, a také z poškození a ohrožení životního prostředí. „Úzce spolupracoval právě se skupinou z Polska. Zajišťoval pronájmy skladových prostor na území České republiky, konkrétně tedy Moravskoslezského kraje,“ uvedl Wita.

Policie ČR

@PolicieCZ MS KRAJ: Při rozkrytí nelegálního nakládání s odpadem moravskoslezští policisté úzce spolupracovali s polskými kolegy, zřízen byl speciální tým. Zadrženo bylo 16 podezřelých osob. Moravskoslezští kriminalisté zahájili trestní stíhání 31letého muže. Víc k činnosti polské policie 2 14

Zadržení v Polsku byli podle něj obviněni z účasti na organizované zločinecké skupině, která se zabývala skladováním a převážením nebezpečných látek. „Současně na území České republiky proběhly u zadrženého domovní prohlídky, při kterých se podařilo zajistit důkazní materiál k těm dvěma případům návozu nebezpečných látek na území Moravskoslezského kraje. Podařil se zajistit i vysokozdvižný vozík, který zapůjčoval právě pachatelům z Polska k vyložení nákladu, ať už ve Starém Městě nebo Bohumíně,“ uvedl Wita.

Vystupovali pod falešnou identitou

Organizátory trestné činnosti byli podle policie lidé z Polska, hlavou skupiny byl dvaapadesátiletý Polák. Čech podle policie Polákům pomáhal. „Měl za úkol na území České republiky pod smyšlenou legendou uskladnění směsí do betonu oslovit realitní kanceláře a sjednat prohlídku skladových prostor. V průběhu prohlídky se k němu připojili pachatelé z Polska,“ uvedl Wita. Všichni vystupovali pod smyšlenou identitou, měli padělané doklady.

Obviněný muž nebyl v minulosti trestně stíhán. Kolik peněz si v souvislosti s dovozem nelegálního odpadu vydělal, policie stále zkoumá.

Fotogalerie (3)



Skupina měla podle policie v plánu i další dovozy nebezpečného odpadu. Pokusila se v dalších 13 případech pronajmout prostřednictvím realitních kanceláří další objekty. I v důsledku mediálního zájmu o případ ale podle Wity byly realitní kanceláře i majitelé hal obezřetnější, a úzce spolupracovali s policií.

Policii volal makléř

„Standardním způsobem oslovili realitní kancelář ale s tím, že se to zdálo podezřelé, a tak jsem upozornil kriminalisty. Zajímali se převážně o sklady na městské periferii, tak aby nebyl moc vidět pohyb vozidel. Tak, aby tam mohli hospodařit a nebyli pod dohledem. Poprvé mi řekli, že chtěli skladovat nemrznoucí kapalinu do betonu. To už jsem zvýšil pozornost a chtěl jsem po nich technické listy a certifikáty o tom, co přesně budou skladovat. To samozřejmě neměli a pokus o pronájem vzdali,“ řekl Radiožurnálu realitní makléř, který si přeje zůstat v anonymitě, ale redakce jeho identitu zná.

Polská policie zatkla další údajné členy ‚odpadové mafie‘. Do Česka měli vyvážet nebezpečné smetí Číst článek

V druhém případě tvrdili, že budou skladovat náhradní díly nákladních vozidel. Vzhledem k tomu, že sklad měl 600 metrů čtvrtečních a musel by to tedy být velký velkoobchod zdálo se to muži podezřelé. „Vždy chtěli platit hotovostí místo převodem na účet. Kriminalistům jsem předal dokumentaci a ti zjistili, že byla falešná,“ dodal makléř z Opavska.

„Díky té pozornosti, kterou jsme tomu věnovali, jsme více méně Opavu dvakrát zachránili od ekologické katastrofy, protože když by to tady přivezli, tak samozřejmě by to tady zůstalo jako černý Petr," dodává.

Likvidace odpadu

Do Starého Města bylo navezeno zhruba 2800 nádob s ředidly, barvami, ropnými produkty a potravinářskými směsmi. Policii se podařilo zdokumentovat 22 návozů odpadu do Starého Města a šest do Bohumína.

Tento gang se tak podle Wity podařilo rozbít, ale v trestné činnosti podle něj mohou pokračovat další skupiny a obezřetnost je stále na místě.

Frýdecko-Místecký primátor Michal Pobucký (ČSSD) v pátek uvedl, že odvoz odpadu ze Starého Města, který začal v polovině března, jde podle plánu. „Bylo odvezeno 12 kontejnerů, což je zhruba 100 tun odpadu z celkem 650. Týdně by teď bylo možné odvézt až 50 tun, takže to vypadá, že zhruba do poloviny května by to mohlo být celé už vyvezeno pryč,“ řekl Pobucký.