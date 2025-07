Moravskoslezský kraj se chystá na lijáky: města plní pytle s pískem a kontrolují hasičskou techniku

Některá města v Moravskoslezském kraji se připravují na případné problémy kvůli hlášenému intenzivnímu dešti. Zasedly v nich povodňové komise. Města a hasiči na svých webových stránkách či sociálních sítích upozorňují na hrozící rizika spojená s předpovědí meteorologů. Zároveň připomínají, jak by se lidé měli chovat nebo se na příchod extrémních srážek připravit. Ostrava 16:20 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči se chystají na přívalové deště | Zdroj: HZS České republiky

Například Třinec na Frýdecko-Místecku od dopoledne rozdává pytle s pískem. Hejtman Josef Bělica (ANO) po zasedání povodňové komise Moravskoslezského kraje uvedl, že situace v regionu není dramatická.

„Nicméně srážkové úhrny, které mají spadnout na území Beskyd a Jeseníků, také nejsou úplně triviální. Povodňová komise doporučila obcím v ohrožených oblastech průběžně kontaktovat provozovatele kempů, tábořišť a ubytovacích zařízení v blízkosti zejména drobných vodních toků, předávat jim informace o možném nebezpečí a v případě nutnosti přijmout nezbytná opatření,“ uvedl hejtman.

⛈️ Pro kraje Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký dnes platí výstraha před možným zvýšením hladin vodních toků.

❗️Není důvod k panice, ale je dobré si připomenout základní pravidla pro případ, že by se situace zhoršila.

A kdyby přece jen něco, jsme tu pro vás. pic.twitter.com/mwH82KHB4j — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 8, 2025

Dodal, že prognózy meteorologů má kraj k dispozici od pondělí, obvolal proto primátory a starosty obcí, které by podle předpovědí mohly být vydatným deštěm nejhůře postiženy.

Pytlování v Třinci

Mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Cieslar řekl, že město ve spolupráci s Třineckými železárnami zajistit písek, který se vydává na parkovišti u sportovní haly STaRS. Proti občanskému průkazu lze získat maximálně deset pytlů.

Právě v Třinci je už teď o pytlování velký zájem, potvrdil to Českému rozhlasu Cieslar. „Město má k dispozici protipovodňové pytle, které slouží především dobrovolným hasičům a jsou primárně k ochraně městského majetku, zajištění budov a komunikací ve vlastnictví města a odvracení kumulativních škod – jde například o školy, školy a domovy pro seniory.“

Na vodních dílech v @PovodiOdry byla až do odvolání nařízena nepřetržitá pohotovost. Situaci průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme. V případě zhoršení situace jsme připraveni využít další manipulace k ochraně obyvatel a majetku.

https://t.co/0rzj5VaVwd — Marek Výborný (@MarekVyborny) July 8, 2025

Na možná rizika se připravuje například i Frenštát pod Radhoštěm na Novojičínsku. „Město začalo s intenzivní přípravou potřebných preventivních opatření, jejichž cílem je co nejvíce zmírnit případné škody. Připravují se všechny složky města, byly vyčištěny kanalizační vpusti a příkopy, připravují se pytle s pískem a probíhá kontrola a příprava dostupné techniky a tak dále,“ uvedl na webových stránkách města starosta Jan Rejman (Změna pro Frenštát).

Zároveň vyzval obyvatele, aby se na případné povodně rovněž připravili s předstihem. Lidé by měli zkontrolovat okapy, svody, kanály a odtoky a zabezpečit si sklepy a garáže, okna a dveře. „Zabezpečte volně stojící předměty na zahradě, přemístěte vozidla na bezpečné vyvýšené místo a tak dále. Použijte i pytle s pískem, které jste získali od města při povodni v loňském roce,“ doplnil starosta.

Příprava v Karviné

Například mluvčí Karviné Monika Danková řekla, že dobrovolní hasiči už v pondělí kontrolovali techniku a její funkčnost. Po zasedání povodňové komise se město rozhodlo preventivně uzavřít cyklostezky ve směru na Český Těšín a Dětmarovice.

„Nařídil jsem kontrolu veškeré techniky, která by mohla být zapotřebí – to znamená čerpadla, kalová čerpadla na odčerpávání zatopených oblastí. Pilaři mají připravené pily, kdyby došlo k pádu stromů. Vyprošťovací technika, kterou my máme, je k dispozici,“ řekl velitel dobrovolných hasičů z karvinské části Ráj Petr Skopal Českému rozhlasu.

Velitel SDH Karviná-Ráj nařídil kvůli vydatným srážkám kontrolu veškeré techniky, kterou budou hasiči potřebovat. ,,Jde o čerpadla, pily pro odstraňování spadlých strpmů a vyprošťovací techniku," popsal velitel hadičů Petr Skopal.@iROZHLAScz pic.twitter.com/eu5CWJTg0D — Andrea Brtníková(Čánová) (@AndreaBrtnikova) July 8, 2025

Povodňová komise se sešla i ve Frýdku-Místku. „Technické služby provedly v předstihu čištění kanalizace na území města. Hasiči již monitorují místa, která se vloni ukázala jako nejrizikovější,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Povodňová komise zasedla i v Českém Těšíně na Karvinsku, kde hasiči podobně jako v dalších městech začali připravovat protipovodňové pytle.

V Beskydech může za úterý a středu napršet podle aktualizované výstrahy meteorologů až 180 litrů vody na metr čtvereční. V Jeseníkách to může být až 130 litrů. Podle předpovědi hydrologů mohou toky v povodí Olše překonat i třetí stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení, v Jeseníkách druhý, tedy pohotovost.

Záležet ale bude na délce a intenzitě deště. Výstraha meteorologů před extrémními srážkami aktuálně platí v regionu pro Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec.

Odpouštění přehrad

Povodí Odry od pondělí odpouští vodu z přehrad v oblasti Beskyd. Během úterý a středy tam podle předpovědi spadne až 150 milimetrů srážek a hrozí třetí stupeň ohrožení na řekách. Odhady pro Jesenicko jsou mírnější, naprší tam maximálně 120 milimetrů vody.

Odtoky z přehrad nejsou podle Povodí Odry ale nijak velké, nádrže jsou skoro prázdné kvůli přetrvávajícímu suchu, a tak retenční kapacita je dostatečná. V Jeseníkách hrozí druhý stupeň povodňové aktivity, voda by měla zůstat v korytech.

„V dílčím povodí Olše se očekávají povodňové průtoky s kulminací ve středu 9. července v odpoledních hodinách. Ve městě Český Těšín může být dosažen až druhý stupeň, zatímco v úsecích Dětmarovice a Věřňovice se očekává dosažení prvního stupně. Také zde může na menších tocích v maximech dojít k dosažení druhého stupně a ojediněle k dosažení třetího stupně,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

V Odře budou průtoky kulminovat ve středu, prvního stupně by řeka mohla dosáhnout i jej překročit v Ostravě-Svinově a na pravostranných přítocích z oblasti Beskyd. U řeky Opavy se i přes očekávaný vzestup hladin nepředpokládá dosažení žádného stupně pohotovosti, stejně tak u řeky Ostravice.