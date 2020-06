V řece v Moravskoslezském kraji utonul člověk. Po další pohřešované osobě hasiči pátrají

„Účastnili jsme se pátrání po dvou osobách. Jednu jsme vytáhli mrtvou z vody. Další jsme ještě nenašli. Celou událost si už převzala policie, která bude dál organizovat pátrání,“ řekl mluvčí s tím, že v sobotu už s ohledem na tmu bylo pátrání přerušeno. Pokračovat bude ráno.

Hladiny řek na severovýchodě Čech klesají. Na Bruntálsku v rozvodněné řece utonul člověk Číst článek

Událost se stala v Petrovicích na Osoblažsku, uvedla starostka Radka Drgáčová. „Vím jen, že se našlo tělo. Zjistilo se, že jde o obyvatele Petrovic. Víc nevíme, událost řeší policie,“ řekla starostka.

Podle policejní mluvčí Soni Štětínské se policisté okolo 17.00 dozvěděli, že v řece Osoblaze bylo níže po proudu od Petrovic spatřeno lidské tělo. „Konkrétně to bylo v oblasti Arnultovic, Jindřichova a Janova na Bruntálsku. Tělo bylo následně vytaženo na břeh. Jednalo se o muže, bez známek života,“ řekla. Policisté zjišťují okolnosti události. „V toku bylo spatřeno také další tělo. Podle předběžných informací ženské. Dosud nebylo nalezeno, přičemž pátrací akce je již vzhledem ke světelným podmínkám ukončena. Bude pokračovat v neděli,“ řekla Štětínská. Policisté v této souvislosti již informovali také polské kolegy.

Rozvodněnou řeku s kolegy starostka Petrovic sleduje od rána. „Voda se sem valí z luk i polí. Zatopila nějaké sklepy a cesty. Nyní se situace trochu uklidnila. Čekáme, co se bude dít v noci,“ řekla Drgáčová. Voda podle ní zástavbu významněji neohrozila. „Není to tak, že by voda strhávala domy,“ dodala.

Povodí Odry má měřicí stanici na řece Osoblaze přímo v Osoblaze. Podle dat z ní řeka vystoupala v sobotu v 19.00 na úroveň prvního stupně povodňové aktivity, vzápětí ale hladina začala klesat.

Vydatné deště v sobotu soužily velkou část České republiky. Nejhorší situace byla na severovýchodě Čech na Frýdlantsku, dále na Chrudimsku a Jesenicku. Přesun srážek do oblasti Moravskoslezského kraje meteorologové na sobotní večer očekávali. Silné deště jsou v předpovědi i na neděli.