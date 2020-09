Za používání chemických látek v chráněné oblasti Moravského krasu dostala firma pokutu 50 tisíc

Zemědělská společnost z Blanenska má zaplatit pokutu 50 tisíc korun za používání chemických látek na poli v chráněné zóně Moravského krasu. Ministerstvo životního prostředí zamítlo její odvolání proti pokutě, kterou firmě uložila Správa chráněné krajinné oblasti. Jde o první sankci vyměřenou po zavedení nových zón v Moravském krasu. Brno 8:11 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přítomnost biocidů badatelé prokázali také na krápnících v Moravském krasu | Zdroj: Profimedia

Členové strážní služby našli zelené granule během jedné ze svých obchůzek poblíž závrtů. Těmi se voda dostává do krasového podzemí. Bylo to loni v září, tedy zhruba pět měsíců po tom, co nové zóny v Moravském krasu vznikly. Ochranáři nechali udělat rozbor a zjistili, že jde o chemické látky biocidy. Byly na poli, kde rostla řepka. Konkrétně tento chemický postřik měl hubit slimáky. Podle ochránců přírody je zemědělci použili na Harbešské plošině poblíž Lažánek opakovaně.

Přítomnost biocidů badatelé prokázali také na krápnících v Moravském krasu. Biocidy přitom překročily povolené normy stanovené pro pitnou vodu. V této koncentraci dokážou zlikvidovat bezobratlé živočichy. Za použití chemických látek na polích v první a druhé zóně Moravského krasu hrozí v krajním případě pokuta až 2 miliony korun.

Zástupci společnosti Agro Lipovec se k rozhodnutí ministerstva a pokutě odmítli vyjádřit. Chtějí s komentářem počkat na písemné rozhodnutí. V lokalitě obhospodařují půdu celkem tři velké zemědělské firmy. Vedle Zemspolu Sloup jsou to Agris Jedovnice a právě Agro Lipovec. Agro a Agris mají stejné vedení. A to už v minulosti vystupovalo proti nové zonaci v Moravském krasu. Kvůli ní ztratili zemědělci možnost na části půdy nad jeskyněmi a v jejich okolí pěstovat plodiny, které potřebují chemické postřiky. Dostali ale kompenzace od státu a příspěvek na to, aby na někdejších polích zaseli travnatou směs.