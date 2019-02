Most chce koupit byty od Krušnohoru za cenu pro nájemníky. Družstvo to odmítá

Město Most se zatím nedokázalo domluvit s tamní bytovým družstvem Krušnohor na odkupu bytů. Radnice jich chtěla od Krušnohoru získat zhruba dvě stovky. Jde o byty, které si už dvacet let odmítají koupit jejich nájemníci a družstvo je proto plánuje nabídnout realitním kancelářím. Vedení města se ale bojí, že by je pak mohli skoupit spekulanti a neúměrně zvýšit nájem. Město už vyčlenilo na nákup bytů pět milionů korun, ale zatím nezískalo žádný. Most 8:14 14. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátor Mostu Jan Paparega z hnutí Pro Most | Foto: Iveta Lhotská / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

„Nedělo se nic, město žádnou nabídku nedalo,“ konstatuje ředitel stavebního a bytového družstva Krušnohor František Ryba. Podle něj Krušnohor nabídl v lednu městu 14 bytů.

„My jsme v poslední fázi, měsíc dozadu, nabídli městu k odkoupení 14 bytů právě v lokalitě Dobnerovky, což je jedna z nejhorších lokalit v Mostě. Řekli jsme, že potřebujeme rozhodnutí do konce ledna, že v únoru chceme realizovat prodej těch 14 bytů," dodal pro Český rozhlas Sever Ryba.

„My jsme v poslední fázi, měsíc dozadu, nabídli městu k odkoupení 14 bytů právě v lokalitě Dobnerovky, což je jedna z nejhorších lokalit v Mostě. Řekli jsme, že potřebujeme rozhodnutí do konce ledna, že v únoru chceme realizovat prodej těch 14 bytů,“ dodal pro Český rozhlas Sever Ryba.

Město se ale brání, že není možné během měsíce rozhodnout o tom, jestli byty koupí. „Tam byl stanoven nějaký šibeniční termín v horizontu nějakých 14 dnů, tří týdnů, což je samozřejmě naprosto nemožné, abychom se relevantně vyjádřili. Tohle je záležitost, kterou musí projednat rada města a následně schválit zastupitelstvo,“ říká primátor Mostu Jan Paparega z hnutí Pro Most.

Další spor mezi městem a bytovým družstvem se týká ceny, za kterou by měl Most byty odkoupit. Město trvá na tom, že chce byty za cenu, za kterou je Krušnohor nabízí stávajícím nájemníkům.

Znalecké posudky

„Vedoucí dobrou městského majetku dostal za úkol, aby požádal SBD Krušnohor o to, aby nám poslal cenovou nabídku, která bude stejná jako cenová nabídka, která byla předložená stávajícím nájemníkům, to znamená, abychom kupovali za stejných podmínek,“ dodal primátor.

Krušnohor ale podle ředitele Františka Ryby nabízí městu byty za ceny podle znaleckých posudků: „Jsme jim sdělili, že je nám líto, že ceny pro město nebudou stejné jako pro nájemníky, protože pro nájemníky jsou to ceny motivační tak, aby si měli zájem koupit vlastní byt, ve kterém bydlí, kdežto pro město bychom to museli udělat podle znaleckých posudků.“

Krušnohoru zbývá prodat zhruba 180 bytů s nájemníky. Bytové družstvo je v těchto dnech už potřetí během dvaceti let oslovilo s nabídkou odkoupení bytu do osobního vlastnictví. Nájemníci mají půl roku na to, aby se rozhodli, jestli si byty koupí. Pokud odmítnou, Krušnohor je nabídne třetí straně – realitní kanceláři nebo městu.

Most věří, že se s Krušnohorem na odkupu domluví. „My jsme ten zájem měli, máme ho stále a uvidíme. Věřím, že se k tomu jednání ještě vrátíme. Jsme ochotní bavit se o jakýmkoliv penzu bytům, které aktuálně SBD Krušnohor řeší,“ dodává na závěr primátor Mostu.

Kolik bytů Krušnohor nabídne městu anebo realitním kancelářím by mělo být jasné na konci léta.