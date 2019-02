Jako v seriálu? Neziskovku v Mostě zastupuje kandidát strany hlásající nulovou toleranci nepřizpůsobivým

Ve dnech, kdy trhá divácké rekordy seriál ČT Most!, odehrává se ve stejnojmenném městě v Čechách příběh podobný dění z televizních obrazovek. Vznikla tu nezisková organizace s názvem Čonoro, ta chce pomáhat sociálně slabým, nejen na mosteckém sídlišti Chanov. Její statutární zástupce ale ještě v říjnových komunálních volbách kandidoval za stranu, jejíž slogan byl mimo jiné: „Jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí“. Most 7:42 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místa, kde se natáčel seriál Most! Chánov | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Most!, aktuálně nejpopulárnější seriál České televize, nasvítil severočeské sídliště Chanov. Realita ale nemusí mít k televiznímu dílu daleko.

V září 2018 vzbudil rozruch slogan, se kterým šla do komunálních voleb místní strana s názvem Otevřená radnice Most. Na propagačních materiálech stálo například: „Jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí!“ a kandidáti strany doprovázeli na sociálních sítích plakát dovětkem „Nulová tolerance nepřizpůsobivým“.

Jak uvedla v lednu Romea.cz, vyhodnotila policie celou situaci nakonec jako přestupek s odůvodněním, že „uvedený plakát je možno chápat jako kompozici směřující proti Romům, ale v daném případě se nejedná o žádnou konkrétní nenávistnou výzvu proti nějaké skupině, aktivitě, omezování práv a svobod.“ Věc má momentálně na stole magistrát v Mostě.

Kandidátem číslo osm ve zmíněné straně byl Pavel Pöschl. Ten se stal jen měsíc po volbách (ve kterých Otevřená radnice Most výsledkem 2,50 % hlasů mandát nezískala) zástupcem organizace pro pomoc Romům s názvem Čonoro (česky Měsíček).

„Máme připravený projekt na řešení Chanova,“ uvedl při slavnostním otevření centra. Čonoro se zabývá sociálním poradenstvím a chce pomáhat sociálně slabým, ale nejen na mosteckém sídlišti Chanov.

Bez dotací

„Neziskové organizace tady sice fungují, ale nedělají vůbec nic, protože neví jak. Tam je problém, že s romskou komunitou musí komunikovat Rom a to je ten klíč ke všemu,“ vysvětluje Českému rozhlasu Sever po necelém půlroce fungování důvod vzniku organizace sám Pöschl, který má funkci statutárního zástupce.

Tím, kdo dokáže Romy oslovit, je podle něj předseda Čonora podnikatel Roman Šidelka. „Myslím si, že mi naslouchají, rozumíme si a spolupracují bez problémů,“ říká.

Šidelka podle svých slov zaměstnává několik desítek Romů z Chanova. Čonoro poskytuje sociální poradenství, od počátku roku eviduje zhruba třicítku klientů a v zadní části Komunitního centra shromažďuje trvanlivé potraviny, které rozváží potřebným nejen do Chanova, ale i do litvínovského Janova. Podle Pöschla si organizace zatím vše hradí ze svého bez dotací.

Proč takový obrat?

Občanská aktivistka Tereza Dvořáková se zabývá pomocí sociálně slabým. Že ve vedení Čonora je kandidát otevřené radnice, ji zaráží. „Nerozumím tomu obratu, mohl se potkat s lidmi, kteří ho nasměrovali jiným směrem. Byl podepsán svým jménem a obličejem pod těmi hesly.“

Podle podnikatele šlo ale o nedorozumění a mylný výklad: „Média si z toho vždy vybrala jen tu romskou otázku a lidská práva, ale nikdo z nich nás neoslovil a nezeptal se, jak to bylo ve skutečnosti.“

To ovšem nesouhlasí, protože slova o havěti vysvětloval předseda strany Otevřená radnice Most například serveru Lidovky.cz ještě před volbami: „Ten slogan má jiný kontext. Zaznamenali jsme od našich občanů, že se v domech přemnožily štěnice. Dokonce i v porodnici jsou štěnice. My jsme tímto sloganem chtěli na tuhle věc upozornit a říct našim spoluobčanům, že by město mělo zajistit deratizaci všech obytných domů v Mostě. Protože deratizace jednoho bytu ve vchodě tu věc nevyřeší. Nic víc, nic míň,“ uvedl tehdy lídr strany Karel Novotný.

Nebylo to poprvé, co bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu použil nekorektní výrok. V roce 2017 poté, co napsal do komentáře na facebooku, že „cikáni jsou medúzy – otravný a k ničemu“, opustil ČSSD.

Vedení města je proti

Čonoro nyní v Chanově plánuje například řešit nedoplatky nájemníků za vodu ve zdevastovaných domech instalací speciálních vodoměrů. Aktivity organizace se ale nelíbí vedení města.

„Bytové domy jsou v majetku města a žádný třetí subjekt nemá právo nabízet jakoukoliv takovou službu,“ vysvětlil primátor Mostu Jan Paparega z hnutí Pro Most.

Most chtěl letos v Chanově zbourat další dva vybydlené panelové domy. Demolici ale muselo město odložit, protože v domech stále bydlí nájemníci.

