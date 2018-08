Frekventovaný most na D11 u Poděbrad čeká oprava, má podobnou konstrukci jako zřícený most v Janově

Lanový most přes řeku Labe na dálnici D11 u Poděbrad čeká v příštím roce oprava. Ze současné kategorie čtyři, tedy uspokojivý stav, se na sedmistupňové škále po opravě posune do kategorie dvě, velmi dobrý. Most u Poděbrad má podobné konstrukční prvky jako před týdnem zřícený dálniční most v italském Janově. Poděbrady (Nymbursko) 22:13 21. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lanový most poblíž Poděbrad na dálnici D11 | Zdroj: ČTK

Silničáři v úterý na mostu u Poděbrad udělali pravidelnou prohlídku, sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Jan Rýdl.

Stavbaři by příští rok měli na mostu z roku 1989 vyměnit mostní závěry, elektroinstalaci či opravit utěsnění prostupu závěsů střední římsou. Počítá se také s instalací snímačů, které budou sledovat napětí v nosných lanech.

„Letos na mostu proběhla rektifikace závěsů, což je dopnutí jednotlivých závěsů na vypočítanou sílu,“ uvedlo ŘSD. Důvodem bylo výškové vyrovnání mostu.

Rýdl uvedl, že aktuální zařazení mostu do kategorie čtyři je dáno i velmi přísným technickým hodnocením mostů ze strany ŘSD. „Dalo by se i tvrdit, že most je ve stavu číslo dvě, tedy velmi dobrý,“ uvedl.

Most u Poděbrad stojí na 42. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec Králové. Využívá konstrukce pylonu, nosných lan a předepjaté železobetonové mostní konstrukce. Tvoří jej tři pole o celkové délce 264 metrů.

Rýdl poznamenal, že stejnou kontrolu a pozornost jako dnes mostu u Poděbrad silničáři věnují všem 1682 mostům na českých dálnicích. „Týká se to i mostních konstrukcí na silnicích prvních tříd,“ uvedl.