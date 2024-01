Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem čeká oprava ložisek, do té doby na něj nesmí nákladní auta

Mostu Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem hrozí kvůli velmi špatnému technickému stavu uzavření. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje už odklonila část nákladní dopravy. Most je na druhém nejhorším stupni hodnocení technického stavu a v nejbližší době ho čeká oprava. Roudnice nad Labem 9:54 19. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem čeká rekonstrukce | Zdroj: Profimedia

Během poslední pravidelné prohlídky statik zjistil, že je most ve velmi špatném technickém stavu. V sedmistupňové klasifikaci stavu mostů je ten roudnický na šestce. Při sedmém, havarijním stupni už by most musel být uzavřen.

Podle ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera navíc degradace mostu rychle pokračuje. Začátkem února tak začnou první dílčí opravy.

„Ten most musíme nadzvednout, vyměnit, případně i usadit správně ložiska – podle toho, v jakém budou stavu – dát je zpět na jejich místo, ať už ty nové, nebo stávající. Tím bychom mohli docílit toho, že bychom mohli zmírnit opatření, která tam jsou,“ shrnul Tačner.

Aktuálně po mostě nesmějí jezdit automobily vážící víc než 3,5 tuny. Ty teď musí využívat mosty ve Štětí nebo v Litoměřicích.

Rozsáhlá rekonstrukce

Ústecký kraj by měl mít také do konce ledna k dispozici přepracovanou projektovou dokumentaci k rozsáhlé rekonstrukci mostu Ervína Špindlera. Přípravné práce a soutěž na zhotovitele by podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové měla zažít už letos.

„Následně se připraví soutěž na zhotovitele, která proběhne určitě v letošním roce. Kraj pracuje s předběžným odhadem nákladů ve výši 93 milionů korun, skutečnou cenu ale budeme znát až podle nabídek v soutěži,“ přiblížila Fraňková.

Samotná rekonstrukce by měla začít v příštím roce, záležet bude ale na průběhu soutěže. Ústecký kraj počítá s využitím dotace, proto musí být oprava hotová do konce roku 2026.

Po dobu rekonstrukce bude most přístupný pro pěší, automobilová doprava ale bude muset pro přepravu na druhý břeh Labe využít objízdné trasy.