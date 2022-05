Ke dvojici mostů u Stružné se nikdo nehlásí. Hrozí jejich zřícení na frekventovanou karlovarskou silnici

Několik desetiletí chátrají a nikdo se k nim nehlásí. Dva mosty nad silnicí první třídy z Karlových Varů do Prahy u obce Stružná jsou přitom ve velmi špatném stavu a mohly by se zřítit. „Chtěli jsme vyzvat vlastníka, aby provedl udržovací práce, nebo mosty odstranil. Všichni, na koho jsme se obrátili, nám to odmítli, že vlastníkem nejsou a nemají mosty v evidenci,“ uvedl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Stružná 17:46 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít