Most povede i nadále Jan Paparega z hnutí ProMOST, koaliční smlouva ale neexistuje

Druhé největší město v Ústeckém kraji povede i nadále Jan Paparega z hnutí ProMOST. Žádná radniční koalice dohodnuta nebyla. Vítězné hnutí ProMOST navrhne menšinové vedení radnice. Podporu těsně před volbou primátora vyjádřila návrhu na primátorský post pro Paparegu ODS. Ten získal 24 hlasů z celkového počtu 45 zastupitelů. Most 14:41 20. listopadu 2018

Povolební vyjednávání trvala v Mostě od říjnových komunálních voleb až do úterý. ProMOST se na koalici před pár dny dohodlo s Piráty a Zelenými pro Most.

Žádná koaliční smlouva ale podepsána nebyla a žádná koalice ani oficiálně neexistuje. V zastupitelstvu je ještě ANO, Sdružení Mostečané Mostu a KSČM.

Advokát jak Paparega je primátorem města Most už od roku 2014. V komunálních volbách na podzim 2010 kandidoval jako člen TOP 09. V roce 2014 ale ze strany vystoupil a do voleb šel jako nestraník na kandidátce Severočeši Most.

V letošních volbách byl poté lídrem kandidátky vítězného hnutí ProMost, jehož je od loňského února prvním místopředsedou.

Říjnové hlasování v Mostě zkoumal kvůli podaným stížnostem krajský soud, který všechny zamítl. Proti zamítnutí návrhu na neplatnost voleb podala k Ústavnímu soudu stížnost právní zástupkyně čtyř Romů Pavla Krejčí. Na soud se obrátili proto, že podle nich při volbách byly narušeny základní principy demokratického právního státu.