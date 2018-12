Opravený jen do poloviny. Němci obnovili část mostu v Krušných horách, Češi tu svou nechávají chátrat

„Jako kdyby si z nás dělali blázny. Měli by se domluvit,“ citoval Bild 35letou Christiane Veresovou, která žije v příhraniční saské obci Kühnhaide, kde malý most pohraniční tok překonává.

Problémový most Z poloviny opravený mostek se nachází na česko-německé hranici u německé obce Kühnhaide necelých dvacet kilometrů od Chomutova. Nejbližší obcí na české straně je zhruba pět kilometrů vzdálený Načetín, který spadá pod obec Kalek.

Více než sto let starý mostek poškodila před pěti lety povoděn. A vedení německého okresního města Marienberg, pod které most spadá, se ho nyní rozhodlo opravit.

Jenže Ústecký kraj na nabídku nepřistoupil, uvedl Bild starosta Marienbergu André Heinrich.

„Ústecký kraj finanční spoluúčast bohužel odmítnul," prohlásil Heinrich s tím, že financování opravy bylo omezené časovou lhůtou. Uhrazení rekonstrukce celého mostu pak podle něj bylo zamítnuto.

Kraj: Most není náš

Kraj se ale kritice brání. „Spojení Načetín - Načetín I - Kühnhaide bohužel neleží na silnici v majetku Ústeckého kraje,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Most také podle ní neleží na silnici, která by kraji patřila. „Dle informací z Katastru nemovitostí je pozemek pod silnicí v majetku státního podniku Lesy České republiky, z toho lze odhadnout, že jde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Z katastrální mapy a dostupných informací však není jasné, zda Lesy ČR jsou také vlastníkem mostu,“ upřesnila Dosedělová.

Redakce se proto s dotazy obrátila také na Lesy ČR. „Dotazy zodpovíme po Novém roce,“ stálo v automatické odpovědi z e-mailu mluvčí státního podniku Evy Jouklové, kterou redakce kontaktovala také přes mobilní telefon.

Cena: 100 tisíc eur

O situaci se ale už zajímá Tomáš Nedvěd (Nás každý zná), nový starosta obce Kalek, pod kterou nedaleký Načetín spadá. O situaci si chce promluvit s minulým vedením. S dotazy už ho prý kromě serveru iROZHLAS.cz oslovili i němečtí novináři.

„Je to opravené do půlky, ale jestli si představujete, že na naší straně jsou lidé a zástavba, tak to tak není. Na naší straně je jen les, nejsou tam budovy, není tam nic. Je to lesní cesta, není to frekventované, a není to ani oficiální přechod,“ popsal české redakci Nedvěd s tím, že na místě se ještě nebyl podívat, protože jsou svátky.

Regionální německý server Tag24 uvádí, že i tak má renovace smysl. Most je totiž na německé straně vystaven silnějšímu proudu než na té české. A bez rekonstrukce by se starosty Heinricha části mostu mohly zbortit.

„Dnes most rádi využívají turisté a cyklisté,“ uvedl pro server deníku Blick místní historik Romeo Bräuer. Cena renovace byla podle regionálního deníku Freie Presse okolo 100 tisíc eur, tedy asi 2,8 milionu korun.