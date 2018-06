V Radotíně přes Berounku povede nová lávka, Praha na ni vypíše tendr

Praha vypíše tendr na vybudování nové lávky přes Berounku v Radotíně. Ve čtvrtek o tom rozhodli zastupitelé hlavního města. Důvodem je havarijní stav současné lávky. Předpokládané náklady jsou 61,9 milionu korun. Zastupitelé zároveň oznámili, že hlavní město provede změnu územního plánu nutnou pro stavbu provizorní lávky v Troji ve zrychleném řízení. Praha 8:43 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radotínská lávka - únor 2018 | Zdroj: Městská část Praha 16

Stavba nové lávky přes Berounku v Radotíně by měla začít ještě letos a potrvá dva roky. Po většinu doby stavby nové lávky bude zachován provoz na současné lávce.

Lávka, která bude dlouhá 170 metrů, povede trochu jinudy než nyní. Proti současné bude napojena na ulici K Radotínu na jedné straně, na druhé na ulici Nad Berounkou. Přemostění je navrženo jako předpjatý betonový pás na pilířích. Součástí stavby je přeložení sítí, které jsou vedené po stávající lávce. Projektová příprava na stavbu nové lávky začala v roce 2014. Územní rozhodnutí získal projekt v únoru 2017 a nyní čeká na vydání stavebního povolení.

Stávající lávka z roku 1994 je kvůli povodním v letech 2002 a 2013 ve špatném stavu, který nedovoluje její přílišné zatížení. V roce 2014 byla provizorně podepřena ocelovými podpěrami. Po mimořádné kontrole v prosinci 2017 doporučil statik další zpevnění konstrukce, které bylo provedeno v dubnu, a další opatření, která umožňují zachovat omezený provoz až do doby, kdy bude postavena nová, nejpozději však do roku 2020.

Lávka v Troji

Změna územního plánu by mohla být hotova na začátku roku 2019. Řízení by se tak mělo zkrátit až o půl roku. Stavbu lávky v Troji komplikuje právě to, že původní nebyla zanesena do územního plánu. Provizorní lávka má nahradit most, který se zřítil loni v prosinci. Hotova má být v příštím roce.

Zkrácené jednání znamená, že budou vypouštěny některé úkony. Konkrétně tzv. společné jednání, což znamená, že městská část, veřejnost i dotčené orgány státní správy mají jen jednu příležitost se ke změně vyjádřit a připomínkování se nedělá dvoukolově.

Životnost provizorní lávky má být 15 až 30 let. Vedení Prahy zhruba před měsícem vyhlásilo soutěž na projektanta na umístění lávky. Lávka nebude finální, ta bude následně vybrána v architektonické soutěži. Architektonickou soutěž na konečnou podobu lávky plánuje město na příští rok.

Trojská lávka se zřítila v sobotu 2. prosince odpoledne, ze čtyř zraněných byli dva ve vážném stavu. Případ vyšetřuje policie. Příčina pádu zatím není známa. Cestující na místě přepravuje přívoz, jehož kapacita bude na konci června rozšířena, kdy se do nové lodi vejde namísto 30 až 100 lidí

Praha má se stavem mostů a lávek dlouhodobě problémy. Loni v prosinci se zřítila lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou a na několik týdnů byl uzavřen Libeňský most, který bylo nutné podepřít. Opravu potřebují rovněž Hlávkův a Palackého most a chystá se rekonstrukce Barrandovského mostu.