Most Legií v Praze je ve špatném stavu, s opravami by měli technici začít do pěti let

Výsledky diagnostiky zveřejnila Technická správa komunikací. „Závady nejsou takového charakteru, aby ohrozily spolehlivost mostu,“ řekl Radiožurnálu šéf firmy PONTEX Václav Hvízdal, která most kontrolovala. Podle něj však není třeba do nosného systému zasahovat.

Ředitel Technické správy komunikací (TSK) Josef Sinčák potvrdil, že nejzávažnější závadou je stav hydroizolace mostu. „Narušeny jsou také konstrukční prvky mostu, zejména v základových částech,“ dodal. Závady jde podle něj nutné opravit.

Co se únosnosti týče, je most podle Hvízdala v dobrém stavu, jak ukázal potápěčský průzkum. Zatěžovací zkoušky ukázaly velmi malý pohyb mostu.

Naopak, násobně větší byly odchylky od normálního stavu během měření při změnách teplot. „Je vidět, že je namáhán teplotou, a je to pro něj větší zatížení než to z dopravy,“ řekl Hvízdal.

Čtvrtý nejstarší most

Technici chtějí začít s opravou do pěti let. Bude při ní vyměněna zmíněná hydroizolace, zesíleny poškozené opěry a zdi. Opraveny budou všechny litinové stožáry veřejného osvětlení. Během rekonstrukce bude most úplně uzavřen. Pro pěší bude fungovat provizorní lávka.

Správa již zahájila podle Sinčáka přípravné práce na opravu mostu a v následujících několika měsících vypíše TSK výběrové řízení na projektanta opravy. Součástí tohoto projektu pak budou také dopravní opatření.

Most Legií je čtvrtým nejstarším v Praze a pochází z roku 1901.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha aktuálně řeší také opravu Libeňského mostu, jehož rekonstrukce má začít letos opravami některých částí. Ve špatném stavu je také Palackého most a Praha chystá i diagnostiku Barrandovského nebo lanového mostu na Jižní spojce.