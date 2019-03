Tramvaje ustoupí autům. O víkendu bude omezená doprava na pražském mostě Legií

Diagnostika mostu začala loni v létě, v listopadu se uskutečnily zatěžovací zkoušky mostu s pomocí šesti naložených nákladních aut. Nyní čeká most geologický vrt do jedné z jeho opěr. Data z diagnostiky pro TSK zpracovávají odborníci z Kloknerova ústavu při ČVUT, finální dokument by podle dřívějších informací měl být hotov v polovině roku. Správa komunikací jej potřebuje pro přípravu projektu celkové rekonstrukce mostu, která by mohla začít příští rok.

Praha chce letos začít s přípravou rekonstrukcí velkých mostů. Oprav ale zatím moc neprovede Číst článek

Při víkendovém vrtu získají odborníci materiál k rozboru. „V sobotu od šesté hodiny ranní budeme připravovat vše potřebné k provedení dodatečného geologického vrtu do opěry mostu. V neděli už nás pak čeká jen sanace tohoto zkušebního vrtu,“ uvedl generální ředitel TSK Petr Smolka.

V sobotu po mostě nepojedou tramvaje vůbec a namísto nich po kolejích pojedou auta ve směru od Národní třídy. V opačném směru se práce automobilového provozu nedotknou, přes most se bez problémů dostanou také pěší. Výluka se dotkne linek 9, 22 a 23. V neděli se tramvaje na most vrátí, společně s nimi po kolejích budou jezdit i auta.

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě, předloni v Troji spadla lávka. Kromě mostu Legií se nyní provádí diagnostika Hlávkova mostu, který je rovněž ve špatném stavu. Připravuje se i diagnostika Palackého, Barrandovského nebo Lanového mostu na Jižní spojce. Špatně je na tom také Libeňský most, kde město připravuje rekonstrukci.