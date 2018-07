Šéf TOP 09 k byznysu svého asistenta s levnými byty: Je to problém, zvážím ukončení pracovního poměru

Jan Zedník z ODS by mohl kvůli byznysu s levnými byty na Mostecku přijít o práci v Evropském parlamentu. „Budu uvažovat o ukončení pracovního poměru, vnímám to jako problém,“ řekl serveru iROZHLAS.cz šéf TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil, kterému dělá Zedník asistenta. Se svými obchodními partnery skoupil desítky bytů, často v sociálně vyloučených lokalitách, jak upozornil Český rozhlas Plus. Dvě třetiny nájemníků tak žijí ze sociálních dávek. Původní zpráva Praha 6:00 21. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Potkám se s ním o prázdninách a budeme to řešit. Věděl jsem, že investuje do bytů, ale ne za jakých podmínek. Požádal jsem ho o vysvětlení, takže si získávám veškeré informace,“ řekl Pospíšil serveru iROZHLAS.cz.

Levné byty na Mostecku lákají investory. Jan Zedník z ODS jich s obchodními partnery skoupil 116 Číst článek

Nyní tak podle svých slov uvažuje o tom, že spolupráci s asistentem v Evropském parlamentu ukončí. „Pro mě je takové podnikání obtížně přijatelné. Nechám si to vysvětlit. I on má právo na obhajobu, je soukromá osoba, musím se s ním nejdřív potkat,“ uvedl dále Pospíšil.

Zedníka mu prý doporučila jeho předchůdkyně v Bruselu Andrea Češková (ODS). „Převzal jsem ho po jiné poslankyni, protože byl seznámen s chodem parlamentu. Mám tam lidi, kteří nemusí mít stranickou legitimaci. Pracoval dobře,“ doplnil europoslanec.

Zedník, který je členem jihočeské ODS, se v Bruselu zabývá ochranou spotřebitele a jako vedlejší byznys má právě byty. Spolu s realitkou a obchodním partnerem, který se o byty stará, jich mají v Mostě a přilehlých Obrnicích celkem už 116.

Byty podle svých slov Zedník nakoupil jako investici a zajištění na důchod. „Ten náš kalkul byl čistě příležitost na trhu. Levné nemovitosti jsou ideální investiční příležitost na tvorbu hodnoty. Je to náš čtvrtý důchodový pilíř a něco zůstane i pro další generace, pokud se nezmění režim,“ vysvětloval pro pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus.

Dva byty má europoslanecký asistent například v domě v sociálně vyloučené lokalitě, na sídlišti Obrnicích. Ve vchodu paneláku je vytrhané lino, poničené dveře i schránky.

Politik ODS Jan Zedník (archivní foto). | Zdroj: ODS

Byznys s levnými byty

Paradoxně jsou investice do bytů v lokalitách, kde žijí chudí lidé, vcelku jistý a výhodný byznys. Ceny bytů jsou totiž – vzhledem k místu – velmi nízké, někdy se pohybují v řádu i desítek tisíc, obvykle ale mezi 100 až 200 tisíci korun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obchod s chudobou v pořadu Zaostřeno Českého rozhlasu Plus rozebrala Jana Klímová

Nájemníci, kteří pobírají sociální dávky, přitom dostanou od státu na pokrytí nákladů na bydlení stejně velkou podporu jako v jakémkoliv jiném stejně velkém městě, kde jsou však byty mnohem dražší.

Zedník ale odmítá, že by jistota příjmů ze státních dávek byla motivací, proč začal byty zrovna v chudých lokalitách Mostecka ve velkém skupovat. Peníze na investice pak získává z hypoték na třicet let. Že nepřímo žije z dávek pro chudé, které mu úřad od některých nájemníků posílá na účet, by v žádném případě tak neviděl.

„Podnikáme podle zákona. Jestli náš zákazník v danou chvíli, kdy mu dáme nájemné – a to my dáváme spíše podtržní a za férových podmínek – využívá nějakého doplatku (na bydlení, pozn. red.), nebo ne, tak to nemohu ani nechci nijak kádrovat,“ vysvětlil jednatřicetiletý politik z Jindřichova Hradce.

Nákup bytů zpět Radnice, které dříve byty prodaly, se také v poslední době často snaží některé získat zpět. Stát na výstavbu, ale i nákupy sociálních bytů, také pro města otevřel dotační program. Jsou v něm celkem zhruba dvě miliardy korun a podle Romana Matouška z Agentury pro sociální začleňování je o peníze velký zájem.

Podle ředitelky centra sociálních služeb v Obrnicích Lucie Matějovicové musí každý, kdo si v podobných lokalitách, jako je obrnické sídliště, koupí byty, vědět, o co jde. Dodala, že Jana Zedníka nicméně zná jako bezproblémového majitele bytů. „Kdy je nějaký problém, snaží se ho řešit,“ řekla.

Levné byty na Mostecku, které jsou často v sociálně vyloučených lokalitách, lákají soukromé investory nejen z Česka, ale i Ruska či Izraele. Důvodem je relativně velké nájemné, které lidé mohou platit díky sociálním dávkám. Investice se tak majitelům vrátí v některých případech třeba i do pěti let.