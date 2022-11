Pěší a cyklisté už mohou využívat most u lipenské elektrárny. Auta na něj ale stále nesmí

Rostoucí ceny stavebního materiálu komplikují opravu uzavřeného mostu přes Vltavu pod hrází Lipna. V aukci ho před více než rokem vydražil za symbolických pět tisíc korun praktický lékař z Loučovic. Zatím ho zpřístupnil pouze pro pěší a cyklisty. Auta na něj kvůli špatnému stavu stále nesmí. Lipno 8:32 16. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uzavřený most Prefa v Lipně nad Vltavou | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Na mostě se za poslední rok nestalo téměř vůbec nic, krom toho, že je průchozí pro pěší. To jsem nechal akorát sundat jednu ze dvou cedulí,“ říká praktický lékař Eduard Benc, majitel mostu Prefa u lipenské vodní elektrárny.

„V současné době nám plán kazí celá ekonomická situace. Teď nechat naceňovat opravu mostu, když jsou stavební práce asi trojnásobně dražší, je kontraproduktivní,“ vysvětluje.

Ze zábradlí opadává omítka, do nosných konstrukcí zatéká. „Základem je udělat diagnostický průzkum, aby se vědělo, jestli jsou poškozená tažná lana. Musí se udělat návrty zespodu k železným lanům. Takhle na první pohled vypadá ten povrch dobře, ale jde o bytelnost a statiku, aby most unesl zátěž,“ připomíná Eduard Benc

Dodává, že most v současném stavu by podle odhadu statika unesl auta do tří a půl tuny. „Akorát, když sundám ceduli, nejsem schopný zajistit, že to tak bude. Takže proto neprůjezdnost pro dopravu zůstává,“ komentuje.

Most tedy využívají pěší a cyklisté, obyvatelé osady Dvorečná i turisté. Eduard Benc zvažuje, že založí nadační fond. „Co se týče sponzorských darů, vybrali jsme na most už 9900 korun. Teď připravuji založení neziskové společnosti, možná nadačního fondu, který by byl potom schůdnější na dary od větších přispěvatelů,“ doplňuje.

Přechozí majitel, kterým byl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, most kvůli špatnému stavu uzavřel před dvěma lety. Potom ho neúspěšně dražil za tři miliony korun. Ve veřejné elektronické aukci ho za symbolických pět tisíc korun nakonec vydražil Eduard Benc.

Zatímco tato komunikace na opravu čeká, obec Loučovice už udělala provizorní opravu tamního dřevěného mostu přes Vltavu. „Větší rekonstrukce se předpokládá na jaře příštího roku. Je také hotová studie na betonový most v osadě Svatý Prokop, chtěli bychom ještě letos vysoutěžit dodavatele projektové dokumentace, abychom měli připravené stavební povolení, a budeme hledat vhodné financování,“ uvádí starosta Jan Kubík. Vybudování nového betonového mostu podle něj vyjde na desítky milionů korun.