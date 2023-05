Most a Litvínov připravují pocitové mapy města. Lidé do nich mohou zanést, kde se cítí bezpečně

Pocitové mapy patří mezi efektivní nástroje, díky kterým radnice snadno zjistí, na jakých místech se lidé necítí bezpečně. Most připravuje pocitovou mapu po pěti letech, v sousedním Litvínově se mohou místní do její tvorby zapojit poprvé. Za vytvoření podkladů pro pocitové mapy a jejich následné vyhodnocení zaplatí radnice v Mostě i Litvínově do 20 000 korun. Spolupracují přitom s Univerzitou Palackého v Olomouci. Most 23:40 15. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radnice chce pocity obyvatel srovnat s daty od městské a státní policie (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Litvínov bude pocitovou mapu připravovat vůbec poprvé. Možná nikoho nepřekvapí, že se místní necítí bezpečně na problémovém sídlišti Janov. Překvapení pro vedení města ale může být třeba pocit nebezpečí přímo v centru města.

Most a Litvínov připravují pocitové mapy města. Lidé do nich mohou zanést, jak bezpečně se cítí na konkrétních místech

„Tak tady v centru, když se setmí, to také není nic hezkého – tady za tím kostelem,“ ukazuje Jitka Klokočová, kde se přímo v centru Litvínova necítí příliš bezpečně. Do pocitové mapy Litvínova může konkrétní ulice a místa vyznačit červeně.

Radnice chce následně pocity obyvatel srovnat s daty od městské a státní policie.

„Máme jednak městskou policii, která monitoruje území, máme také státní policii, takže víme, kde jsou ty lokality, kde se více zasahuje,“ přemýšlí, co by z pocitové mapy mohlo vzejít, místostarostka Litvínova Květuše Hellmichová z SNK ED.

„Máme tedy pocit, že cílíme dobře – to ale ještě neznamená, že ten náš pocit bude stejný jako pocit občanů. Možná se necítí bezpečně, nevím, kolem hotelového domu,“ dodává.

Lidé najdou až do konce června odkaz na vyplnění pocitové mapy na stránkách města. Vyhodnocení chce Litvínov zveřejnit na podzim. V roce 2025 chce pak radnice průzkum zopakovat a zjistit, jestli se podařilo pocit bezpečí zvýšit.

Vyloučené lokality

V Mostě teď začali s přípravou pocitové mapy po pěti letech. „Nejhorší lokalita byla lokalita stovek a vlastně všechny ostatní sociálně vyloučené lokality, kde mají lidé pocit bezpečí nižší,“ konstatuje manažerka prevence kriminality městské policie v Mostě Veronika Loucká.

Letos mohou do mostecké pocitové mapy lidé zapisovat nejen pocity spojené s bezpečím. Mohou například do mapy zanést i bod, kde chtějí nabíječku na elektrokoloběžku.

„V tom novém průzkumu přibyly otázky, které se týkají dopravy a udržitelné mobility, takže tam je třeba otázky, kde chybí zastávka MHD, místo pro nabíjení elektrokoloběžek, místo pro přecházení nebo kde je třeba chodník ve špatném technickém stavu,“ vypočítává Loucká.

I v Mostě najdou lidé odkaz na vyplnění pocitové mapy na webových stránkách města. Mají na to čas do konce května. Výsledky by pak měly být známy nejpozději do začátku prázdnin.