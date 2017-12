Po požáru paneláku v Mostě se obyvatelé postupně vracejí do svých domovů

Někteří lidé se po nočním požáru panelového domu v Mostě už vrátili zpět do svých domovů. Hasiči museli v noci evakuovat zhruba 60 obyvatel. Část z nich skončila v péči lékařů. Příčina požáru ani výše škody zatím není známá. Most 18:07 16. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči zachraňují lidé z hořícího paneláku (ilustrační foto) | Zdroj: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Plameny zničily několik bytů natolik, že se obyvatelé museli ubytovat u příbuzných. Do svých bytů se mohou vrátit pouze lidé bydlící nad místem požáru. Ostatní budou muset ještě počkat.

„Ti, co bydlí pod ohniskem požáru, tak tam to bude postupně. Sanační firma nám dala informace o tom, že řádově do jednoho až několika dnů. Při lepším postupu se možná podaří některé nájemníky vrátit do bytů už v sobotu,“ říká pro Radiožurnál předsedkyně společenství vlastníků bytových jednotek Helena Takáčová.

Požár poškodil celkem osm bytů a domovní rozvody. Přičina ani výše škody zatím není známá „Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího prověřování. V současné chvíli nejsou k případu žádné nové informace,“ říká policejní mluvčí Daniel Vítek

V noci na sobotu hořelo také v panelovém domě v Horním Slavkově na Sokolovsku. Dva lidé tam zemřeli.