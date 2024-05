Most, po kterém jezdil na kole Tomáš Holý ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, se dočká opravy

Zastupitelé Královéhradeckého kraje schválili peníze na záchranu Podsemínského mostu, který si zahrál ve filmech Jak dostat tatínka do polepšovny a Kletba bratří Grimmů. A to přesto, že most leží v jiném kraji, v Libereckém. Částku našli hradečtí zastupitelé v dotačním programu Obnovy venkova, do kterého hejtmanství pošle letos asi o třetinu více prostředků než vloni, 88 obcí si rozdělí celkem 64 milionů korun.

