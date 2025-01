Most pomůže pozůstalým po obětech požáru s náklady na poslední rozloučení. Lidé posílají peníze

MEDIAN: Volby by vyhrálo ANO. STAN by předstihlo ODS, SPD by zůstalo mimo Sněmovnu

Do Sněmovny by se nyní dostalo šest stran a hnutí. Své zástupce by tam měli také Piráti, komunisté a Motoristé. Vyplývá to z volebního modelu, který v pátek zveřejnila agentura Median.