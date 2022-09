Dělníci rozmontují a odvezou most Klapák v Hradci Králové. Čeká ho totiž generální rekonstrukce

Dělníci tu pracují od šesté hodiny ranní. Už v minulých dnech si totiž most na demontáž připravili. Celou, zhruba 80 tun vážící, konstrukci nadzvedli o necelý jeden metr tak, aby se dostali nad úroveň silnice. A odstranili dvě asi devítimetrové části u obou břehů.

Částečně pak most ze strany od Slezského Předměstí rozebrali a tyto díly zařadili úplně nakonec, čímž se celý most prodloužil. To proto, aby se při posouvání konstrukce směrem na Malšovice posunulo těžiště a zadní část mostu se odlehčila. Důvodem bylo, aby se celý most nepřevážil a nespadl do vody.

A protože to stavbařům šlo rychle od ruky, tak už včera začali s posunem mostu. Díky ložiskům pod konstrukcí potom zjednodušeně řečeno stačilo most zapřáhnout za autojeřáb. Ten se pak velmi ochotně rychlostí pomalé chůze začal poroučet k Malšovicím.

V tuto chvíli už strana mostu u Slezského Předměstí visí přímo nad vodou a není tedy už usazena na pilířích.

Průběh rekonstrukce

Teď dělníci most demontují, otázkou je, jak dobře to půjde. Zatím to vypadá, že to nejde úplně lehce. Pracovníci se snaží rozpojit zarezlé spoje a povolit závity. Počítají s tím, že přibližně v příštím týdnu by mohl být celý most rozebraný a odvezen do dílen, kde pak bude pomocí písku otryskán a zbaven staré barvy a rzi. A projde kontrolou možných poškození.

Konstrukci potom několika vrstvami speciálního nátěru ošetří proti další korozi. Kontrolu a nátěry pak čekají také nosné pilíře přímo u řeky.

Vedení města vyjde celková oprava zhruba na 18 milionů korun a hotovo by mělo být nejpozději do března příštího roku. Pracovníci ale doufají, že práce půjdou rychleji a že most se na své místo vrátí ještě do konce letošního roku.

Objízdné trasy

Jsou dvě varianty, které mohou pěší a cyklisté využít namísto rekonstruovaného mostu. Tou první a také podstatně kratší je obejít uzavírku po proudu a přejít řeku po Orlickém mostu na městském okruhu. Druhou možností je potom vydat se proti proudu a Orlici překonat po mostě ve Svinarech. Tato varianta je ovšem výrazně delší.