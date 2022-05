Císařský ostrov a Starou čistírnu v Praze spojí replika původního mostu. Dokončují ji v mělnickém přístavu

Most bývalé Polní dráhy most byl zbudován z důvodu odvážení kalů na skládku. Most spojoval levý břeh Vltavy (na němž stojí budova čističky a stavby podzemních nádrží) s Císařským ostrovem přes Podbabský kanál. Byl tvořen jednoduchou příhradovou konstrukcí se svrchním obloukem rozponu 34m a šířky dosahující 3m, uloženou na kamenných pilířích z kyklopského zdiva. Most byl vyroben v r. 1902 a sloužil spojení čističky s kalovými poli, skládkami nečistot a dalšími provozními objekty na Císařském ostrově. Pod živičným povrchem je dochováno původní kolejivo úzkorozchodné dráhy rozchodu 700 mm.