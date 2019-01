Dobrá reklama i nepochopené vtipy. Obyvatelé Mostu přijali nový seriál České televize rozporuplně

Česká televize uvedla v pondělí večer první díl seriálu Most! režiséra Jana Prušinovského a scénáristy Petra Kolečka. Děj příběhu je zasazený do stejnojmenného severočeského města. Na seriál se proto těšili hlavně lidé z Mostu a okolí. Některé z nich ale příliš nenadchl. Mají pocit, že si tvůrci dělají z obyvatel města legraci a obávají se, že Most bude v očích diváků vypadat jako město plné bizarností a prapodivných existencí. Most 9:11 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek ze seriálu Most! | Foto: repro Česká televize

Seriál Most! nabízí příběh hlavního hrdiny Luďka v podání herce Martina Hofmanna. Vyrovnat se musí s vyhazovem z práce, existenčními problémy a také s tím, že se jeho bratr Pavel nechal chirurgicky změnit na ženu.

Most v seriálu vypadá tak, jak skutečně vypadá. Kateřině Trčkové, která ve městě žije, ale vadí, že lidé přijmou jako fakt i to, co tvůrci seriálu zamýšleli jako nadsázku. „Mám problém s tou adresností. Je to pojmenované městem, které je reálné, a trochu se obávám, že ten Most už s tím bude už navždy spojený,“ líčí Českému rozhlasu Sever.

Dobrá reklama

Most už podle Trčkové kdysi jednu filmovou ránu dostal. „Stačilo, že se natočil film Ropáci a ten kraj je dodneška v představách zbytku České republiky měsíční krajina,“ dodává.

Opačného názoru je po zhlédnutí prvního dílu paní Veronika. Také patří mezi Mostecké patrioty a myslí si, že navzdory příběhu a nadsázce je seriál pro město reklamou.

„Asi to pro město může být i dobrá reklama. Třeba se někdo přijede podívat. Zasmála jsem se a určitě bylo zajímavé vidět ta místa, která znám, v televizi,“ říká.

Autentické prostředí

Helenu Sedláčkovou potěšilo, že na obrazovce viděla mnoho známých tváří. Seriál vnímá s nadhledem. „Pro nás Mosťáky je zajímavé, že tam vidíme autentické prostředí, nám důvěrně známé prostředí, restaurace, autodrom… navíc se tam ukazuje v různých vedlejších rolích spousta místních jako komparz,“ popisuje.

Petra Türbová pracuje v kavárně, kam během natáčení často zašli nejen herci, ale i filmový štáb. „Jsem z toho nadšená. Z toho, že poznávám svoje město a líbí se mi to. Pokud je člověk trochu smýšlící, tak to vezme s nadsázkou,“ míní.

Scénárista Petr Kolečko zná Most dobře, často tam jezdil za rodinou své ženy. Některé postavy tak mají reálný předobraz.

„Je tam pár reálných předobrazů postav a je to tím velmi volně inspirované. Mám tady dobrého romského kamaráda Václava, který je opravdu velmi volný předobraz postavy Franty,“ přibližuje Kolečko.

První tři díly mohli diváci vidět už na podzim v exkluzivní předpremiéře v rámci regionálních projekcí v Mostě, Ústí nad Labem, Ostravě a Plzni. A také v pražském kině Aero. Výtěžek ze vstupného, který přesáhl 90 tisíc korun, putuje do mosteckého hospice.