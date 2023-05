Už žádné solární panely na nezastavěných plochách. V Mostě chtějí fotovoltaiku raději na střechách

Mostečtí zastupitelé by raději viděli solární panely na střechách domů než na loukách. Součástí změny územního plánu by tak měl být zákaz výstavby fotovoltaických elektráren na nezastavěných plochách v katastru města. O změně územního plánu budou zastupitelé hlasovat v červnu. Most 15:02 4. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V souvislosti s novelou energetického zákona je možné stavět i v nezastavěných územích. To nechceme,“ říká primátor Marek Hrvol | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vedení města Most chce zamezit tomu, aby na loukách a nezastavěných plochách vyrostly fotovoltaické elektrárny. Radnici by to vadilo například v okolí jezera Most nebo u rekreačních areálů.

Místo toho by vedení města raději vidělo solární panely na střechách budov.

„V souvislosti s novelou energetického zákona je možné stavět i v nezastavěných územích. To nechceme,“ říká primátor Marek Hrvol z hnutí ProMost.

Zastupitelé to projednali jako změnu číslo dva územního plánu. „Hlasovat se bude na červnovém zastupitelstvu – předpokládám, že by se to mělo schválit,“ očekává primátor.

Stejný bod, změna číslo dva, se zabývá také změnou charakteru pozemků v oblasti, které se říká Hrabák. Nově by tam podle chystané změny územního plánu měla na šesti hektarech vzniknout zahrádkářská kolonie.

Město už loni vytyčilo nové pozemky na zahrádky ve Vtelně. A protože byl o jejich pronájem velký zájem, rozhodla se radnice zahrádky rozšířit právě i na Hrabáku.