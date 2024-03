OBRAZEM: Sedm set let historie versus uhlí. Před šedesáti lety padlo rozhodnutí o likvidaci Mostu

Že Most stojí na obrovských zásobách hnědého uhlí, se vědělo už od konce 19. století. To souviselo i s neochotou vedení města investovat do jeho rozvoje a oprav dávno předtím, než se ho vláda rozhodla obětovat.

Starý Most byl navíc převážně německý a na konci druhé světové války byla většina jeho původních obyvatel odsunuta. Na jejich místo přišli z vnitrozemí Češi, kteří neměli zájem rozpadající se město bránit.

„Verdikt“, který Most definitivně odsuzoval k zániku, sice padl 26. března 1964, o osudu starého města ale bylo rozhodnuto dříve. Dokazuje to především architektonická soutěž na centrum nového Mostu z roku 1959, kterou vyhrál tehdy jednatřicetiletý Václav Krejčí.

Barokní pískovcové plastiky od Jana Brokoffa před magistrátem v Mostě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„To byla zajímavá doba v dějinách architektury, zejména tedy v socialistických zemích, protože krátce před tím skončila krátká éra tzv. sorely neboli socialistického realismu v architektuře. Československo a další státy východního bloku se svým způsobem vracely k funkcionalismu a otevíraly se kontaktu se západoevropskou architekturou,“ přiblížil pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz historik a autor knihy Most do budoucnosti Matěj Spurný.

Krejčí, který v té době vedl ateliér o asi padesáti lidech, tak dostal neobvyklou příležitost navrhnout kompletní centrum nově vznikajícího města. Most, vzhledem k tomu, že byl dostavený až v roce 1987, ho pak provázel celým profesním životem.

„Každý rok se názor na stavbu měst vyvíjí a jejich centra mají jednu důležitou úlohu – ukazují, jaká byla doba,“ ohlíží se Krejčí pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz za svým dílem.

Celý rozhovor s architektem Václavem Krejčím vyjde v úterý 26. března.